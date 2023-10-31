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Küçükçekmece'de Öğrenci Yurdunda Zehirlenme Olayı - Son Dakika

Küçükçekmece'de Öğrenci Yurdunda Zehirlenme Olayı

Son Güncelleme: 31.10.2023 08:48

KÜÇÜKÇEKMECE'de, akşam saatlerinde Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler, ihbarın ardından yurda gelem ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Küçükçekmece'de, akşam saatlerinde Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrenciler, ihbarın ardından yurda gelem ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AKŞAM YEMEĞİNDE TAVUK YEDİLER

Olay, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan çok sayıda öğrenci akşam yemeğinde tavuk yedi. Öğrenciler bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayeti ile durumu önce yurt görevlilerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Öğrenci yurdunda 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

YURDA ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yurt önüne gelen sağlık ekipleri, baş dönmesi ve kusma şikayeti bulunan öğrencilere müdahalede bulundu. Öğrenciler ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı.

Öğrenci yurdunda 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi

BAZI ÖĞRENCİLER KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ

Bazı öğrencilerin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği görüldü. Hastaneye, ambulanslarla ve kendi imkanları ile giden 60'a yakın öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öğrenci yurdunda 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
Öğrenci yurdunda 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
Öğrenci yurdunda 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Küçükçekmece'de Öğrenci Yurdunda Zehirlenme Olayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Öğrenci Yurdunda Zehirlenme Olayı - Son Dakika
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