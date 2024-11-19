Kum Terapisi ile Duygusal Destek - Son Dakika
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Sağlık

Kum Terapisi ile Duygusal Destek

Kum Terapisi ile Duygusal Destek

Yıldırım'da çocuklar kum terapisi ile duygusal ve davranışsal sorunları tedavi ediliyor.

19.11.2024 12:17
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Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kaygı, öfke, özgüven eksikliği, travma gibi duygusal ve davranışsal problemleri bulunan çocuklar, kum terapisi ile tedavi ediliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Çocuk Gelişim Uzmanı Ümmügül Anıl, kum terapisinin çocukların duygularını ve düşüncelerini daha kolay bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olan etkili bir terapi yöntemi olduğunu belitti.

Anıl, "Bu terapi sırasında danışanlar kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilecekleri bir kum tepsisinde çeşitli figürler ve nesnelerle bir dünya yaratırlar. Bu terapi sürecinde kum ve figürlerin etkileşimi sayesinde bilinç dışı duygu ve düşünceler dışa vurulur. Bu da terapi için yol gösterici olur." dedi.

Kum terapisinin daha çok travma, kaygı, depresyon sosyal uyum sorunları, özgüven eksikliği, öfke gibi duygusal ve davranışsal problemlerde etkili bir araç olduğunu dile getiren Anıl, şöyle devam etti:

"Çocuklar kadar yetişkinler için de oldukça faydalıdır. Çünkü herkes sözel olarak ifade edemediği duygularını, kum ve figürler aracılığı ile daha kolay bir şekilde dışa vurabilir. Bu terapi yönteminde kullanılan kum ve figürler kişinin kendi iç dünyasını yansıtmasını sağlar. Bu süreç müdahale etmeden gözlemlenir ya da terapist, danışanın oluşturduğu sahneye bakarak onun içsel dünyasını anlamaya çalışır. Gerektiğinde yönlendirici sorularla bu süreci destekler. Böylece çocuk kendisini daha iyi anlar ve sorunlarına yeni bir bakış açısı geliştirmek için deneme fırsatı bulur."

Öğretmenlerin okulda gözlemlediği özgüven eksikliği, içe kapanma, uyum problemi, ders başarısı ya da dikkat becerilerinde düşüklüğü bulunan öğrencileri kum terapisi için doğrudan yönlendirdiğine dikkati çeken Anıl, "Çünkü bizim rehber öğretmenlerle yaptığımız bir çalışma dahilinde onların direk bize yönlendirmeleri mümkün. Bunun dışında aile hekimleri MHRS'den doğrudan randevu alabiliyorlar. Ayrıca danışanlar kendileri bireysel olarak randevu alabiliyorlar." diye konuştu.

Terapi seanslarının vakanın ciddiyetine göre değişebildiğini ifade eden Anıl, bazı vakaların 2-3 haftada çözümlenebildiğini ancak çok olumsuz ya da ağır travmatik olguların 2 yıla kadar devam edebildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sağlık, Yaşam, Dünya, Çocuk, Son Dakika

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