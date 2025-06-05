Kurban Bayramı'nda Çocuklara Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Kurban Bayramı'nda Çocuklara Dikkat!

05.06.2025 10:09
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Psikolog Ekinci, 12 yaş altı çocukların hayvan kesimlerinden uzak tutulması gerektiğini belirtti.

KLİNİK Psikolog Sinem Baran Ekinci, Kurban Bayramı'nda 12 yaş altı çocukların hayvan kesim alanlarından uzak tutulması gerektiğini söyledi. Ekinci, küçük yaştaki çocuklarının soyut ve somut kavramları ayırt edemedikleri için kurban kesimlerinin izletilmesinden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Klinik Psikolog Sinem Baran Ekinci, Kurban Bayramı öncesi çocuklara yönelik uyarılarda bulundu. 12 yaş arasındaki çocuklarda somut öğrenme kavramı gelişmediği için onların hayvan kesim alanlarından uzak tutulması gerektiğini kaydeden Ekinci, "Çünkü onlarda ileriki yaşlarda et yemekle ilgili sorunlar ya da dini ritüelleri kendi yetişkinlik hayatlarına taşımak ile ilgili büyük sorunlar oluşabilir" diye konuştu.

Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hisleri hakkında konuşmalarına izin vermeliyiz. Hayvanları sevmek senin güzel bir yönün. Böyle hissetmeni anlıyorum. Böyle hissetmende bir sakınca yok demeliyiz. Bayramların eğlenceli yönlerini, pozitif ritüelleri onlara aktarmalıyız. Bayramın sevgi, saygı, merhamet ve empati üzerinden yürütülen bir kavram olduğunu bildirmeliyiz. Özellikle erkek çocuklara 'Sen nasıl erkeksin? İşte gel kesilen kurbanın kanını alnına sürelim' gibi ritüelleri çocuklarımız üzerinde uygulamamalıyız. 12 yaş ve altı çocuklarda kurban kesimini gördükleri zaman vegan olmak, et yememek, et yemekle ilgili büyük sorunlar yaşamak, ileride bu dini ritüelleri kendileri uygulayamamak gibi sorunlar yaşanır. Bunun yanı sıra daha büyük korkularımız çocuklarımızın dini takıntılar geliştirmeleri olabilir. Çünkü 12 yaşına kadar 6 ila 12 yaş arasında soyut öğrenme kavramı gelişmediği için çocuklarımızın bizim anlattığımız şeyleri anlamak ya da tam olarak gördükleri şeyleri doğru yorumlamakla ilgili sorun yaşayabilirler. Bu yüzden mümkünse 12 yaş ve üzeri çocuklarımız bu ritüellerimize bize şahitlik edeceklerse etmeliler. Çocukları bunun için lütfen zorlamayalım."

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/ KARS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kurban Bayramı'nda Çocuklara Dikkat! - Son Dakika

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