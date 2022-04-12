Küresel saç ekimi sektörünün 2028'e kadar 52 milyar dolara ulaşması bekleniyor - Son Dakika

Son yıllarda pandemiden kaynaklı seyahat kısıtlamaları olmasına rağmen, Türkiye'nin sağlık turizmindeki ivmesi her geçen gün artıyor. Termal Sağlık ve Turizm Derneği'nin (TESTUD) konuya dair açıkladığı verilere göre, Türkiye'de sağlık turizminden elde edilen gelir 2020'de yaklaşık 1,9 milyar iken, bu rakam yüzde 10,52 artışla 2021'de 2,1 milyara ulaştı. Data Bridge Market Research tarafından hazırlanan "Küresel Saç Ekimi Pazarı – Sektör Trendleri ve 2028 Tahmini" Raporu'na göre ise, 2028 yılında küresel çapta 51,8 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilen saç ekim sektörü ise Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı payda önemli bir yere sahip.

Pandeminin etkilerine rağmen sağlık turizmi büyümesini sürdürürken, Türk Sağlık Turizmi Derneği'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin sağlık turizmi gelirleri 2021'de yüzde 10,52 artış kaydederek 2,1 milyar dolara ulaştı. Vites büyüten sağlık turizminde saç ekimi öne çıkarken, Türkiye'den bir klinik uluslararası yayıncıların radarına takıldı.

Küresel çapta iş ve finans dünyasının nabzını tutan önemli yayınlardan Bloomberg, saç ekimine dair özel bir video haber dosyası oluşturdu. Türkiye'nin bu alandaki uzmanlığına dikkat çeken ve yarım milyona yakın kişi tarafından izlenen videoda yer alan tek Türk saç ekim kliniği olduklarını belirten BlueMagic Group International Kurucu su Pasquale Minasi, konuya dair şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye, saç ekiminde kullandığı ileri teknolojiler neticesinde, alanında bölgenin önemli bir merkezi haline geldi. Londra merkezli şirketimizin İstanbul'daki kliniğinde bugüne kadar 21 bin saç ekimi ameliyatına imza attık."

TÜRKİYE'YE SAÇ EKTİRMEK İÇİN GELENLERİN YÜZDE 70'İ AVRUPALI

Türk Sağlık Turizmi Derneği'nin verilerine göre, saç ektirmek için Türkiye'yi tercih eden kişilerin yüzde 70'inin Avrupa ülkelerinden geldiğini aktaran Pasquale Minasi, "Saç ekimi yaptırılmasının ana nedenlerinden biri yoğun saç dökülmesi sonucu oluşan kellik. Bu durum birçok insanı hem görsel hem de psikolojik olarak rahatsız edebiliyor. Bu sorunu kalıcı yöntemlerle çözmek isteyen kişilerin ilk duraklarından biri ise Türkiye oluyor. BlueMagic Group olarak biz de bu alandaki 15 yıllık deneyim ve uzmanlığımızı, Türkiye'nin kalbinde yer alan İstanbul'da hizmete sunuyoruz. Uluslararası sertifikalara sahip cerrahlardan oluşan ekibimizle dünyanın farklı yerlerinden saç, sakal, kaş ekimi yaptırmak isteyen hastalarımıza en iyi yöntem ve koşulları sağlamak için çalışıyoruz. Ayrıca ulaşım ve konaklama organizasyonunu üstlenerek, ülkemizde geçirdikleri sürecin konforlu olmasına destek oluyoruz" dedi.

"SAÇ EKİMİ SÜRECİ OPERASYONLA BİTMİYOR"

Saç ekimi tedavilerinde profesyonel ekipler dışında da hastaları için birçok fırsat paketi oluşturduklarını belirten BlueMagic Group CEO'su Hazem Altal, "Saç ektirmek isteyen hastaların ilk gayesi bu soruna en ideal ve kalıcı bir çözümü bulmak oluyor. Tam da bu noktada 21 binden fazla saç ekimi operasyonumuzda kaydettiğimiz üzere, hastalarımıza uzun vadeli ve başarılı sonuçlar sağlıyoruz. Fakat elbette süreç bununla bitmiyor. Çünkü saç ekimi operasyonu sonrasında bakım ve düzenli kontrol şart. BlueMagic ekibi olarak hastalarımızın süreç boyunca yalnız kalmaması için 12 aylık bir bakım sonrası prosedür ve seyahat koşullarını iyileştirecek özel paketler sunuyoruz" ifadelerini kullandı.