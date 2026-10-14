Kütahya\'da erişkin SMA hastasına risdiplam tedavisi ilk kez başlandı

Kütahya'da erişkin bir Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastasına ilk kez risdiplam tedavisi başlandı.

Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gönül Akdağ'ın görev aldığı süreç kapsamında, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlatılan tedavi, erişkin SMA hastalarının güncel tedavi seçeneklerine erişimi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Ağız yoluyla günlük olarak kullanılan Risdiplam tedavisinin, hastalarda işlevsel SMN proteini miktarını artırmayı hedeflediği belirtildi. Türkiye'de geri ödeme kapsamında bulunan tedavi, SMA hastalığının yönetiminde kullanılan yöntemler arasında yer alıyor.

Spinal Müsküler Atrofi (SMA), omurilikteki hareket sinir hücrelerini etkileyerek ilerleyici kas güçsüzlüğüne ve kas kaybına neden olan genetik bir nöromüsküler hastalık olarak biliniyor.

Son yıllarda geliştirilen tedavi yöntemleri, hastalığın seyrini olumlu yönde etkilemeyi ve hastaların yaşam kalitesini desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, Kütahya'da erişkin bir SMA hastasında risdiplam tedavisinin başlatılması, kentteki sağlık hizmetleri açısından yeni bir uygulama olarak öne çıkıyor.