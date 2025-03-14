Kütahya'da Sağlıkta Yeni Dönem: Önemli Testler Başladı

Kütahya'da sağlık alanında önemli bir adım daha

Kütahya Şehir Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan iki cihaz ile kanama ve pıhtılaşma sorunları artık kentte çözüme kavuşacak

KÜTAHYA - Kütahya Şehir Hastanesi, kanama bozuklukları ve kalp hastalıklarıyla mücadelede önemli bir adım attı. Hastanede, Trombosit Fonksiyon Testleri ve İlaç Duyarlılığı (Aspirin, Klopidogrel) testleri uygulanmaya başlandı.

Kanamalı hastalar ve kalp hastaları hizmete giren cihazlar ile artık şehir dışına gitmek zorunda kalmayacağı belirtildi.

Kütahya Şehir Hastanesi Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi, Hematoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Can Özlü, testlerin önemine dikkat çekti. Özlü, "Merkezimizde trombosit fonksiyon testleri ve ilaç duyarlılığı testleri yapılarak, kanama bozukluklarının teşhis edilmesi ve ilaç (aspirin, klopidogrel) direnci olan hastaların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Kütahya'da bu merkez ilk defa kurulmuş olup, başta Kütahya ili olmak üzere bölge halkına hizmet verecektir" dedi.

Özlü, yeni testler sayesinde, özellikle kanama riski taşıyan hastalar ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanan bireyler daha güvenli ve etkili bir şekilde takip edilebileceğini sözlerine ekledi.