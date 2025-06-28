Lipödem Tehlikesi: Erken Tanı Hayati - Son Dakika
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Lipödem Tehlikesi: Erken Tanı Hayati

Lipödem Tehlikesi: Erken Tanı Hayati
28.06.2025 11:25
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Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, lipödemin belirtilerine ve erken tedaviye dikkat çekti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, ağrıyla ya da kendiliğinden ortaya çıkan morlukların lipödemin belirtisi olabileceğini belirterek, ilerlemesi halinde bu hastalığın kişiyi yatağa bağımlı hale getirebildiğini söyledi.

Gölbaşı, AA muhabirine, "ağrılı yağlanma sendromu"nun (lipödem) erkeklerde çok nadir, kadınlarda ise daha çok görüldüğünü, selilütle birlikte yağ dokusu artışına lipödem dediklerini anlattı.

Lipödemin hormonların aktivasyonlarının dalgalanma gösterdiği ergenlik ya da menopoz döneminde çok artış gösterdiğini dile getiren Gölbaşı, "Ağrıyla veya kendiliğinden ortaya çıkan morarmalar, ciltte deformasyonlar yani selüliti andıran görünümler vardır. Lipödem ile selülit çok karıştırılır ancak lipödemde belli tutulum bölgeleri vardır. Yağ dokusu o bölgelerde artış gösterir, ağrılı olur, doku hassasiyeti olur. Dokunulduğunda çok ciddi ağrı ortaya çıkar, kendiliğinden morluklar ortaya çıkar." diye konuştu.

Gölbaşı, hastanın şikayetlerine bakarak, ultrasonla yağ dokusunun çapını ölçerek ve bazı tetkiklerle lipödemin teşhisini koyabildiklerini ifade etti.

Erken tedavinin önemini vurgulayan Gölbaşı, şunları kaydetti:

"Eğer dikkat edilmez ve lipödem ilerleme gösterirse eklem hareketliliğini ortadan kaldırarak, insanı yatağa bağımlı hale getirebiliyor. O derece ilerleme gösterebiliyor. Yani eklemlerin bir şekilde hareket kabiliyetini ortadan kaldırıyor. Bir yağ kütlesi ortaya çıkıyor. Hareket etme ya da yürüme yetisini ortadan kaldıracak düzeye ulaşabiliyor. Arasında kalan lenf damarlarında baskı uygulayarak lenfödeme neden olabiliyor. Bacakta külçe şeklini aldıran görünüm ortaya koyuyor. Ağrı, kaşınma başta olmak üzere istenmeyen şikayetlere yol açabiliyor."

Lipödem hastalarında üst bölümün alt bedenden bir, iki beden daha küçük olduğuna dikkati çeken Gölbaşı, başlangıçta kalça bölgesinde, diz altında ve bileklerde ileri evrede ise kollarda yağ tutulumu gösterdiğini dile getirdi.

Gölbaşı, lipödemde genetik yatkınlığın önemine işaret ederek, "Diyete dikkat edip, glüten içeren buğday ürünleri ve raf ömrünü uzatan maddeler içeren paketlenmiş ürünlerden uzak durdukları ve sporla desteklediklerinde hastalıkta mutlaka gerileme gösteriyor." dedi.

"Ergenlik ve menopoz döneminde pik yapıyor"

Tedavide, klinik çalışmalarla lipödemde çok etkili olduğunu kanıtlayan cihaz kullandıklarına dikkati çeken Gölbaşı, "Yüksek frekans ses dalgalarının şok etkisiyle lenfödeme neden olan yağ dokusunu hapseden bantlar var. O bantları parçalayarak etki gösteriyor. Bu bantlar parçalandıktan sonra lipödem normal yağ dokusu kıvamına geliyor. Etkili sonuçlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı, lipödemin kadınların yüzde 30'undan fazlasını etkilediğini, varis şikayeti için gelenlerin büyük bölümünde bu hastalığa rastladıklarını söyledi.

Hastalığın beslenme şekliyle yakından ilişkili olduğunu dile getiren Gölbaşı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tükettiğimiz unlar ya da gıdalar tamamen lipödemle ilişkili. Kadınlarda ergenlikten menopoza kadar her dönemde görülebiliyor. Ergenlik ve menopoz döneminde pik yapıyor. Özellikle guatr hastalarında çok hızlı ilerliyor, ilaçlarını düzgün kullanmıyorsa birkaç evre atlayarak ileri evreye geçebiliyor. Lipödem konusunda farkında olmak, kontrollerini düzenli yaptırmak önemli."

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Lipödem, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Lipödem Tehlikesi: Erken Tanı Hayati - Son Dakika

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