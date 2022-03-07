Malatya'da akciğer kanserinde kapalı yöntemle ameliyatta 500. hastaya ulaşıldı - Son Dakika
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Malatya'da akciğer kanserinde kapalı yöntemle ameliyatta 500. hastaya ulaşıldı

07.03.2022 13:56
Malatya'da akciğer kanserinde kapalı yöntemle ameliyatta 500. hastaya ulaşıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, akciğer kanserinde kapalı yöntemle ameliyatta 500. hastaya ulaştı.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, akciğer kanserinde kapalı yöntemle ameliyatta 500. hastaya ulaştı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, gazetecilere, üniversite hastaneleri içinde en çok kapalı yöntemle akciğer kanseri ameliyatı yapan merkez olduklarını söyledi.

Akciğer kanserinin en öldürücü, sinsi seyreden kanserlerden olduğunu dile getiren Ulutaş, Türkiye'de 2020 yılı verilerine göre yılda 44 bin akciğer kanseri tespit edildiğini, bunların 37 bininin kaybedildiğini ifade etti.

Tek delikten akciğer kanseri ameliyatını etkin şekilde yapan deneyimli bir klinik olduklarını vurgulayan Ulutaş, 12 yıldır bu operasyonları yaptıklarını, bu alanda bölgeye ve Orta Doğu'ya hizmet verdiklerini ve gurbetçi vatandaşların da merkezlerine gelerek bu ameliyatları olduğunu vurguladı.

Akciğer kanserinde cerrahinin, kitlenin tamamen çıkarılmasını içerdiğini ve tümörün yayılma yollarını tamamen kapattıklarını ifade eden Ulutaş, solunum kaybına neden olabilecek, daha ağrılı kesilerin yerini yaklaşık 3 santimetrelik bir kesiye bıraktığını aktardı.

Ulutaş, kapalı yöntemle akciğer kanseri operasyonunda 500. hastaya ulaştıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İlk hastamız Ali Polat'ı iki taraflı akciğer kanserinden tedavi ettik. Kapalı yöntemle kanseri ortadan kaldırıldı, sağ, sağlıklı. 12 yıl önce yaptık bu operasyonu. 12 yıldır takibimize gelen bir hastamız. Son hastamız, yani 500. hastamız Erdal Demir. Bugün taburcusunu planladığımız Erdal Bey'i, 3 santimetrelik delikten kapalı yöntemle kanser cerrahisini yapıp tedavi ettik. İki hastamızdaki önemli parametre, sigara içiciliği olması."

Hastalar memnun

66 yaşındaki Ali Polat da 40 yıl sigara kullandığını, oğlunun isteği üzerine bir özel hastanede akciğer filmini çektirdiğinde kitle tespit edildiğini ve Turgut Özal Tıp Merkezine başvurduğunu anlattı.

Ameliyat konusunda tereddüt edince Prof. Dr. Ulutaş'ın kendisine güven verdiğine değinen Polat, "Ameliyat oldum ve 1 hafta hastanede yattıktan sonra taburcu edildim. O gün bugündür her 6 ayda bir kontrole gelirim, hiçbir sıkıntım yok, nefes darlığım da yok. Hocalarıma her gün dua ediyorum. Sigarayı o günden bugüne daha ağzıma almadım, onun da bana faydası oldu." dedi.

69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Erdal Demir ise hastalığının özel hastanede çektirdiği tomografiyle ortaya çıktığını, Turgut Özal Tıp Merkezine başvurduğunu ve ameliyata alındığını belirterek, "Operasyonum yapıldı ve bitti, şimdi Allah'a şükür iyiyim." ifadesini kullandı.

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Akciğer Kanseri, Tıp Merkezi, Turgut Özal, Malatya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Malatya'da akciğer kanserinde kapalı yöntemle ameliyatta 500. hastaya ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da akciğer kanserinde kapalı yöntemle ameliyatta 500. hastaya ulaşıldı - Son Dakika
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