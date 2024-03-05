Manisa Şehir Hastanesi\'nde 5 yılda 33 bin 695 hastaya kemoterapi tedavisi uygulandı

Manisa Şehir Hastanesinin 5 yılda 33 bin 695 hastaya kemoterapi tedavisi uyguladığı bildirildi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında hizmete açılan Manisa Şehir Hastanesi'ndeki Ayaktan Kemoterapi Ünitesi, 4 hekimle günde yaklaşık 200 hastaya hizmet veriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Hekimi Serkan Menekşe, 5 yılda 33 bin 695 onkoloji hastasının ünitede kemoterapi gördüğünü belirterek, "Kanser hastası tedaviden korkmamalıdır. Tedavi olmaktan kaçınmadan hekim arkadaşlarımızın destek bilgilerini alarak hareket etmelerini öneririz." ifadelerini kullandı.
Ünite Sorumlusu Gülşen Kocademir de 13 personelin görev yaptığı ünitenin özverili bir şekilde çalıştığına dikkati çekerek, "Memnuniyet oranımız çok yüksek. Ünitemizde 26 koltuğumuz var. Günlük ortalama 90 hastaya hizmet veriyoruz. Sabah 08.00'de hastalarımız gelir. Günübirlik tedavi alacak hastalarımız kanlarını verirler, kan sonuçlarından sonra hekimi bu sonuçları değerlendirir. Manisa merkez ilçeleri ve bunun dışında çevre illerden de çok fazla hasta kabulümüz olmaktadır." açıklamasında bulundu.
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