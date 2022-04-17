Mardin'de kalp sağlığı için pedal çevirdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de kalp sağlığı için pedal çevirdiler

17.04.2022 10:41

Mardin'de kalp sağlığı için pedal çevirdiler Mardin'in Derik ilçesinde vatandaş ve sporcular, Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle düzenlenen bisiklet turunda 'Kalbin için pedalla' sloganıyla pedal çevirdiler.

Mardin'de kalp sağlığı için pedal çevirdiler

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde vatandaş ve sporcular, Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle düzenlenen bisiklet turunda 'Kalbin için pedalla' sloganıyla pedal çevirdiler.

Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından kalp sağlığına farkındalık oluşturmak için bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde, DEBİDOSK Başkanı Sevdet Baki'nin öncülüğünde kalp sağlığı haftası için ilçe stadyumunda kulüp üyeleri ve vatandaşlar bisikletlerle Kalp hastalığını tetikleyen diyabet ve tansiyon rahatsızlıklarının önüne geçebilmek amacıyla bisiklet sürmenin önemine dikkat çekmek için turladılar.

Tüm vatandaşları bisiklet sporunu yapmaya davet eden kulüp başkanı Baki, bisiklet sporunu kısa sürede onlarca kişiye ulaştırdıklarını, hedeflerinin kısa sürede çok büyük kitlelere ulaşmak olduğunu söyledi. Baki, "Artuklu Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Derik'te yaşayan ve bisiklet sürmeyi bilmeyen herkese gönüllü olarak eğitim verdik. Bisiklet sporunu daha çok yaygınlaştırmak için elimden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz" dedi.

Doğa sporlarının insan yaşamına olumlu etkisine değinen sağlık personeli Mert Beçene ise farkındalık için tura katıldığını ifade etti. Beçene, "Sağlık personeliyim fiziksel aktivitelerin, doğa sporlarının, gülüşlerin fiziksel aktiviteleri insan yaşamına, insan sağlığı üzerinde psikolojik olsun, fizyolojik olsun tüm etkilerini topluma empoze etmek için bu etkinliklere katılmış bulunmaktayız. Farkındalık için de bugün Kalp Sağlığı Haftası olduğundan dolayı bu turu düzenledik, Sevdet Baki hocam öncülüğünde kalbin için pedalla sloganıyla bugün bu etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı

Bisiklet, Mardin, Derik, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Mardin'de kalp sağlığı için pedal çevirdiler - Son Dakika


Son Dakika
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
10:10 Emlakçılar odası başkanı açıkladı: Gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak
10:08 İsrail polisinin kontrolünde olan Mescid-i Aksa'ya baskın: 9 kişi yaralandı
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:19 Ukrayna'nın esir aldığı Medvedçuk'un eşi bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
09:17 Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu öne sürüldü
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:13 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 10:52:17. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de kalp sağlığı için pedal çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement