Mardin'de kalp sağlığı için pedal çevirdiler - Son Dakika

Mardin'de kalp sağlığı için pedal çevirdiler

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde vatandaş ve sporcular, Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle düzenlenen bisiklet turunda 'Kalbin için pedalla' sloganıyla pedal çevirdiler.

Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından kalp sağlığına farkındalık oluşturmak için bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde, DEBİDOSK Başkanı Sevdet Baki'nin öncülüğünde kalp sağlığı haftası için ilçe stadyumunda kulüp üyeleri ve vatandaşlar bisikletlerle Kalp hastalığını tetikleyen diyabet ve tansiyon rahatsızlıklarının önüne geçebilmek amacıyla bisiklet sürmenin önemine dikkat çekmek için turladılar.

Tüm vatandaşları bisiklet sporunu yapmaya davet eden kulüp başkanı Baki, bisiklet sporunu kısa sürede onlarca kişiye ulaştırdıklarını, hedeflerinin kısa sürede çok büyük kitlelere ulaşmak olduğunu söyledi. Baki, "Artuklu Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Derik'te yaşayan ve bisiklet sürmeyi bilmeyen herkese gönüllü olarak eğitim verdik. Bisiklet sporunu daha çok yaygınlaştırmak için elimden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz" dedi.

Doğa sporlarının insan yaşamına olumlu etkisine değinen sağlık personeli Mert Beçene ise farkındalık için tura katıldığını ifade etti. Beçene, "Sağlık personeliyim fiziksel aktivitelerin, doğa sporlarının, gülüşlerin fiziksel aktiviteleri insan yaşamına, insan sağlığı üzerinde psikolojik olsun, fizyolojik olsun tüm etkilerini topluma empoze etmek için bu etkinliklere katılmış bulunmaktayız. Farkındalık için de bugün Kalp Sağlığı Haftası olduğundan dolayı bu turu düzenledik, Sevdet Baki hocam öncülüğünde kalbin için pedalla sloganıyla bugün bu etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.