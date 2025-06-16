Mardin'de kan bağışı kampanyası

MARDİN - Mardin'de Türk Kızılay'ı ve valilik öncülüğünde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkında düzenlenen kampanyanın açılış programına, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun da katıldı. Programda konuşan Vali Akkoyun, kan bağışının hayat kurtaran bir iyilik hareketi olduğunu belirterek, kampanyanın 16-17-18 Haziran tarihlerinde Mardin genelinde yürütüleceğini söyledi. Kanın üretilemeyen ve çoğaltılamayan hayati bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Vali Akkoyun, "Kan, üretilemeyen ve çoğaltılamayan hayati bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kanın temin edilmesi noktasında bizler de üzerimize düşeni yaparak bu büyük kan bağışı kampanyasını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle tavsiyemiz bu kampanyaya katılmaları ve kan bağışını bir alışkanlık haline getirmeleridir" dedi.

Kan bağışı yapan vatandaşlarla görüşme fırsatı bulduğunu anlatan Vali Akkoyun, "Bugün kan bağışı yapan hemşehrilerimizle görüştüğümüzde beni en çok mutlu eden konu, hemen hemen tamamının birden fazla kez kan bağışında bulunmuş olmasıydı. Hatta bir hemşehrimiz, 20'nin üzerinde kan bağışı yapmış. Bu gerçekten çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Kan bağışının yalnızca ihtiyacın karşılanması açısından değil, toplumsal farkındalık ve sorumluluk açısından da önemli olduğuna işaret eden Vali Akkoyun, "Burada dikkat çekmek istediğimiz bir diğer önemli husus ise kanın sadece temin edilmesi değil; aynı zamanda kan bağışı alışkanlığının yaygınlaştırılmasıdır. Bu da en az kanın kendisi kadar hayati bir meseledir. Unutmayalım ki verilen her bir ünite kan, üç vatandaşımıza can olmaktadır. ve bir gün, bizlerin de bu kana ihtiyaç duyabileceğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Bizler, bu iyilik hareketini tüm yurtta yaygınlaştırmak zorundayız" diye konuştu.

Kızılay'ın yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında mağdurlara yardım eli uzattığını belirten Vali Akkoyun, "Hilal-i Ahmer, sadece Anadolu değil, tüm insanlığın umudu olmuş, medeniyetimizin çok önemli bir kurumudur. Hilal-i Ahmer, nerede bir mağdur, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa, nereden bir yardım çağrısı gelmişse, dünyanın dört bir yanına koşmuş, gönül coğrafyamızda her daim mazlumun yanında olmuştur" şeklinde konuştu.

Geçen yıl düzenlenen kampanyada bin 47 ünite kan hedefi koyduklarını, ancak bu hedefin iki gün içerisinde bin 80 üniteye ulaştığını aktaran Vali Akkoyun, "Bu yıl ise Mardin olarak çıtayı biraz daha yukarı taşıyoruz. İnşallah bu yıl, 16-17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceğimiz kan bağışı kampanyasında hedefimiz 2 bin 47 ünite kan. Ben inanıyorum ki bu hedefin çok çok üzerinde bir kan bağışı gerçekleşecektir" dedi.

Vali Akkoyun, kampanyanın daha ilk saatlerinde yoğun katılım sağlandığını belirterek, kampanyaya destek veren tüm Mardinlilere teşekkür etti.