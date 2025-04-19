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Sağlık

Medikal Estetik için Eğitim Programı

Medikal Estetik için Eğitim Programı

Sağlık Bakanlığı, merdiven altı estetik uygulamaları önlemek için pratisyen hekimlere eğitim veriyor.

19.04.2025 13:10
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SAĞLIK Bakanlığı'nın medikal estetikte merdiven altı uygulamaların önüne geçmek için yaptığı yönetmelik değişikliğinin ardından hazırlanan eğitim programına, ülke genelinde 1556 hekim başvurdu. 18 ildeki 96 merkezde hekimlere, cilt uygulamalarından dolgu enjeksiyonuna, hasta iletişiminden sterilizasyona kadar teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Pratisyenlerin başvurabildiği programı tamamlayan hekimler, yetkinlik kazanıp medikal estetik alanında görev yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın, 'Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirecek hekim ve sağlık kuruluşlarının kapsamı genişletildi. Daha önce dermatolog ve plastik cerrahların yapabildiği bu işlemler, değişiklikle, sertifikalı eğitimleriyle yetkinlik kazanan hekimler tarafından da uygulanabilir hale geldi. Görevdeki veya emekli uzman hekimler, aile hekimleri, KHK kapsamındaki hekimler ve en az ilk görev kurasında 3 yıllık görevini tamamlamamış hekimler yönetmelik kapsamı dışında bırakıldı. Sadece uzmanlığı olmayan pratisyenleri kapsayan düzenleme çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından 93 saatlik eğitim programı hazırlandı. İlk eğitim programına ülke genelinde 1556 pratisyen başvurdu. 18 ilde 96 merkezde verilen 12 günlük eğitimi tamamlayan hekimler teorik ve pratik sınavda en az 70 puan almaları halinde yetkinlik kazanıp, medikal estetik alanında görev alabilecek. Programla estetikte merdiven altı uygulamaların önlenmesi hedefleniyor.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER

96 merkezden biri olan Ankara'daki Medikal Estetik Derneği'nde verilen eğitimde 14 hekim yer aldı. Hekimlere uygulamalı eğitimde; cilt yenileme, sterilizasyon, lazer uygulamaları, botilinium toksin uygulamaları, dolgu uygulamaları, uygulamaya izin verilen alanlar, botox uygulaması, dolgu uygulaması, cilt yenileme uygulamaları, lazer uygulamaları ile teorikte de yüz ve cilt anatomisi, cilt yenileme, sterilizasyon, lazer uygulamaları, botilinium toksin uygulamaları, dolgu uygulamaları, hasta kayıt anamnez, onam ve arşiv işlemleri, uygulamalarda kullanılan el aletleri ve yardımcı ekipmanlar, bakım ve estetik uygulamalarında uygulama öncesi kişinin vücut algı bozukluklarının değerlendirilmesi, komplikasyon yönetimi, hasta iletişimi, etik ve yasal mevzuat eğitimleri veriliyor.

'UZMAN HEKİMLER VE AİLE HEKİMLERİ DAHİL EDİLMEDİ'

Medikal Estetik Derneği Başkanı Doktor Özgür Koldaş, 10 Nisan'da başlayan ilk eğitim programının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyerek, "Sağlık Bakanlığı, toplum sağlığını ilgilendiren branşlarda uzman hekimlerin yürüttüğü sağlık hizmetlerini bozmamak amacıyla uzmanlaşmamış pratisyen hekimlere bu eğitimlerin verilmesini öngördü. Aynı zamanda birinci basamakta görev yapan aile hekimlerinin de bu eğitim programına dahil olmamaları yönünde bir prensip kararı belirlendi. Mecburi hizmetini tamamlamış, 3 yıl görevini yapan veya devlet kadrolarında çalıştıktan sonra 15 yıldan sonra bu görevleri tamamlamış hekimlerin başvurabilmesi öngörüldü. Tabii ki bu planlamayla birlikte devam etmekte olan yurt genelindeki sağlık hizmetlerini bozmadan, sağlık hizmetlerinde aksaklığa sebebiyet vermeden pratisyen hekimlere bir eğitim programı olarak ortaya çıktı" dedi.

Doktor Koldaş, eğitimlerin plastik cerrahi uzmanları, dermatoloji uzmanları, anatomi uzmanları, kulak-burun-boğaz hekimleri tarafından verildiğini söyleyerek, "Eğitim sonrasında teorik ve pratik sınavlarda başarılı olan hekimlere estetik ve kozmetik uygulama sertifikası verilecek. 12 gün süren eğitimin 8 gün teorik, 6 gün pratik şeklinde ilerlemesi ve sonrasında sınav yapılmak suretiyle sınavda 70 üstü başarı elde eden hekimlere bakanlığımız tarafından sertifikalı yetki tanzim edilecek. Hekimlerimiz muayenehaneleri, poliklinikler, tıp merkezleri, hastaneler bünyesinde yer alan ünitelerde estetik uygulama ünitelerinde, yine bakanlığın belirlediği standartlardaki merkezlerde toksin enjeksiyonlarını, dolgu enjeksiyonlarını, cilt iyileştirici enjeksiyonları, lazer uygulamalarını yapabilmeye yetki ve hak kazanacaklar. Bu sayede kamuoyunda merdiven altı uygulamalar olarak bildiğimiz, hekim olmayan kimselerin gerçekleştirdiği ve gerçekten sonrasında telafisi çok mümkün olmayan uygulamaların önüne geçebileceğimizi, bu halk sağlığı sorununa bir nebze olsun çözüm olabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Doktor Koldaş, eğitim programının devam edip etmeyeceğinin Sağlık Bakanlığı'nın tasarrufunda olacağını da söyleyerek, "Medikal estetik alanının hekim ihtiyacı karşılanmış olarak değerlendirilirse, kurslara son da verilebilir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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