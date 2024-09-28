Medipol\'den Emzirme Eğitimi

Sağlık

MEDİPOL Sağlık Grubu, 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında, 'Anne Sütü ile Beslenmede Yenilikler' başlıklı eğitim programı düzenledi. Anne sütünün önemi, göğüsteki rahatsızlıklar ve tedavi yönetimleri, bebek ve anne arasındaki uyumun da yer aldığı birçok konu başlığında katılımcılar bilgilendirildi.

Toplum sağlığını belirleyen kriterler arasında anne ve bebek sağlığı ilk sıralarda yer alıyor. Gelecek adına sağlıklı bireylerin geliştirilebilmesi için anne sütü de büyük bir öneme sahip. Medipol Sağlık Grubu, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Konferans Salonu'ndan 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında, 'Anne Sütü ile Beslenmede Yenilikler' başlığıyla bir eğitim programı düzenledi. İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Pediatri Bölüm Dalı Başkanı Prof. Dr. Nalan Karabayır öncülüğünde düzenlenen eğitime, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Taştekin, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Yavaşcan ve İstanbul Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Ömer Aktura da katıldı.

KARABAYIR: TEMEL YÖNTEM BEBEĞİN RAHAT OLMASI

Annenin emzirmeye devam edebilmesi için emzirmeyi yeniden başlatma süreci olarak bilinen relaktasyon hakkında bilgi veren İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Bebek ile anne arasında mutlaka ten teması olmalıdır. Bebeğin açlık sinyallerine göre emzirmek gerekmektedir. Her ağlayan bebeği emzirmek doğru değildir. Emzirme gün içerisinde 8 ile 10 kez yapılmalıdır. Burada annenin yeterli ve doğru beslenmesi çok önemlidir. Beslenmeyen bir annenin süt yapması da zorlaşır. Bebek mutlaka rahat olmalıdır. Emzirme süreci uykuya geçerken, uykudan uyanırken, loş ortamda, duş altında olabilir. Ayakta gezdirirken, farklı ortamda, araba içerisinde yapılabilir. Burada temel yöntem bebeğin keyifli ve rahat olduğu ortamda olmasıdır" dedi.

EMZİRMEYİ KOLAYLAŞTIRAN YÖNTEMLER

Emzirmeyi kolaylaştırmanın yöntemlerini anlatan Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Bebeğin ağzına biraz süt sağmak, kaşıkla süt akıtmak, emzirmeden önce bebeğe emzik vermek faydalı olabilir. Yine, alternatif bir metotla biraz beslemek, farklı emzirme pozisyonları, başının arkasını bastırmaktan veya göğsünü sallamaktan kaçınmak, bebek meme verildiğinde üzülmeye devam ederse bazen bir veya iki gün teklif etmeyi bırakmak ve ortalığın yatışmasına izin vermek sağlıklı olacaktır" diye konuştu.

ALTERNATİF BESLENME METOTLARI

Alternatif beslenme metotlarına değinen Prof. Dr. Nalan Karabayır "Bebeğe zarar vermeyen, bebeğin fiziksel özelliklerine uygun, kolay uygulanabilen, bebeğin emzirmesine yardımcı olan yöntemlerdir. Bu süreci bebek prematüre doğduğunda, damak yarası olduğunda, metabolik, nörolojik ve gelişimsel geriliği olması ya da anneden ayrılmış bebeklerde kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞIBÜYÜK: ADIM ADIM SÜREÇ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Laktasyonel mastit gelişme riskini artıran faktörleri anlatan İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük, Mastik ve Memede Disbiyozis üzerine katılımcıları bilgilendirdi. Dr. Öğr. Üyesi Başıbüyük"Hormonel ya da aşırı sağım yoluyla, yetersiz kavrama, silikon meme başlığı kullanımı, sıkı giysiler, son dönemde kullanılan antibiyotikler, ilk doğum, annede yetersiz beslenme, pompalarım ve ev eşyalarının rutin sterilizasyonu mastitönlemede etkili değildir. Mastit tedavide annenin yeterli sıvı alması, emzirme devam etmeli ve emzirme tekniği kontrol edilmesi çok önemlidir" dedi.

Eğitime ABD'den çevrim içi olarak bağlanan Dr. Melissa Bartick'de birlikte uyuma ve emzirme üzerine katılımcıları bilgilendirdi.