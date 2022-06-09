Meksika'da maymun çiçeği tespit edilen ABD uyruklu kişi hastaneden kaçtı! - Son Dakika
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Meksika'da maymun çiçeği tespit edilen ABD uyruklu kişi hastaneden kaçtı!

09.06.2022 10:37

Koronanın ardından dünya ülkeleri maymun çiçeğiyle mücadele etmeye başladı. Meksika'da maymun çiçeği tespit edilen 48 yaşındaki ABD uyruklu kişinin hastaneden kaçması, bölge halkını korkuttu.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Jalisco eyaletine bağlı Puerto Vallarta kentindeki tıp merkezinde tedavi gören 48 yaşındaki ABD uyruklu kişi gizlice merkezden ayrıldı.

ÖKSÜRÜK DE GELİŞMİŞ

Jalisco Sağlık Bakanlığı, hastanın maymun çiçeği belirtileri göstermesinin ardından başlangıçta; öksürük, titrem ve yüzünde, boynunda, gövdesinde yaralar olduğunu belirtti. Sekreterlikten yapılan açıklamada, "Bu hastalık şüphesi göz önüne alındığında, numuneleri alması ve kendisini izole etmesi talimatı verildi, ancak reddetti ve üniteden kaçtı." ifadesine yer verildi.

ABD'DEKİ DOKTORUYLA TEMASA GEÇİLDİ

Sağlık yetkilileri, durumu Birleşik Devletler Hastalık Kontrol Merkezine (CDC) aktardığı ve ABD'deki doktoruyla temasa geçtiği kaydedildi. ABD'nin Dallas şehrine gittiği anlaşılan hasta, tatilini geçirmek için eşiyle beraber 27 Mayıs'ta Puerto Vallarta'ya gelmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NE DEMEK?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Meksika'da maymun çiçeği tespit edilen ABD uyruklu kişi hastaneden kaçtı! - Son Dakika

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