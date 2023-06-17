Meksika'da Sıcak Hava Dalgası Yüzünden 8 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Meksika'da Sıcak Hava Dalgası Yüzünden 8 Kişi Yaşamını Yitirdi

Meksika'da Sıcak Hava Dalgası Yüzünden 8 Kişi Yaşamını Yitirdi

17.06.2023 13:58

Meksika'da nisan ayı ortasından bu yana etkili olan sıcak hava dalgasında 8 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin kaydedildiği eyaletlerde hava sıcaklığının 45 santigrat derecenin üzerinde kaydedilirken; uzmanlar tarafından her gün en az 2 litre su içilmesi ve 11.00-15.00 saatleri arasında uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınılması uyarısında bulunuldu.

Meksika'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar, can kaybına yol açtı. Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Nisan-12 Haziran arasında etkili olan sıcak hava dalgasında 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

"11-15 ARASI DIŞARIYA ÇIKMAYIN"

Ölümlerin 3'ünün Veracruz'da, 2'sinin Quintana Roo'da, 2'sinin Sonora'da ve 1'inin Oaxaca'da kaydedildiği aktarıldı. Her gün en az 2 litre su içilmesi, sıcaklığın en yüksek seviyelere ulaştığı 11.00-15.00 saatleri arasında uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınılması, ince kıyafetler giyilmesi, güneş kremi, güneş gözlüğü, şapka veya şemsiye kullanılması, gölge, serin ve iyi havalandırılmış alanlarda vakit geçirilmesi uyarısında bulunuldu.

HAVA SICAKLIĞI 45 DERECENİN ÜZERİMDE

Ulusal Meteoroloji Servisi ise ölümlerin kaydedildiği eyaletlerde hava sıcaklığının 45 santigrat derecenin üzerinde olduğunu, ülkedeki sıcak hava dalgasının Ekim ayına kadar sürebileceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Meksika'da Sıcak Hava Dalgası Yüzünden 8 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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