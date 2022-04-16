Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu

16.04.2022 08:44

Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu Saray içeceği olarak bilenen Meyan Şerbeti, Kahramanmaraş'ta satışına başladı Birçok hastalığa iyi gelen Meyan Şerbeti, sindirim sisteminin de en büyük yardımcısı Kahramanmaraş'ta sıcak yaz günlerinin serinleten yöresel içeceği olan Meyan...

Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu

Saray içeceği olarak bilenen Meyan Şerbeti, Kahramanmaraş'ta satışına başladı

Birçok hastalığa iyi gelen Meyan Şerbeti, sindirim sisteminin de en büyük yardımcısı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sıcak yaz günlerinin serinleten yöresel içeceği olan Meyan Şerbeti, Ramazan ayının da vazgeçilmezi oldu.

Aroması ile alışkanlık yapan, sindirim sistemini koruduğu için sağlık dostu olarak bilinen Meyan Şerbeti satışa çıktı. Yapımı 4-5 saat arasında süren şerbetin, yerel deyimi ile "Ballanması" ise 5 saatin sonunda oluşuyor. Kahramanmaraş halkının severek tükettiği Meyan Şerbetinin iftar sonrası kullanması hazımsızlığa, sahurda kullanılması ise tok tutmaya yarıyor.

Meyan şerbetçisi Halil İbrahim Neşnat, "Meyanın faydası çok. Özellikle ramazan ayında taş düşürmeye, yorgunluğa ve halsizliğe çok faydası vardır. Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayına geldik. Tamamen doğal, kendi özünden yaptığımız meyanları satışa sunduk. Taş düşürmeye, sindirim sistemini hızlandırmaya, yorgunluğa, halsizliğe iyi geliyor. Özellikle meyan şerbetini de poşetlere doldurduğumuz için hem daha rahat hem de çevre kirliliğini önlüyoruz. Şişe kullanmıyoruz.

Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu
Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu
Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu

YORUMLAR
500
Çerkezköy TSO'dan 1500 aileye Ramazan erzak kolisi verildi Çerkezköy TSO'dan 1500 aileye Ramazan erzak kolisi verildi Demiryollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak Demiryollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak

Kahramanmaraş, Saray, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu - Son Dakika


Son Dakika
08:33 "Çocukluğumdan beri beni istismar ediyordu" dediği babasını çalıştığı balık restoranında boğazından bıçaklayarak öldürdü
08:30 İBB'de öğrenci zammıyla ilgili taktik savaşlar: İmamoğlu indirimi veto ederse, Cumhur İttifakı ne yapacak?
08:23 16 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, özlediğimiz güzel havalar geldi
08:14 Atiye ve dört yıl önce evlendiği eşinden ilk fotoğraf: 2 yaşında kızları var
08:10 Rusya, Ukrayna ordusunun provokasyonlara hazırlandığını iddia etti: Lozova tren garındaki mültecileri vurup, suçu Rusya'ya atacaklar
00:50 DEVA Partisi Pütürge ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi
00:15 Ali Koç konuştu! Fenerbahçeli taraftarlar esprili bir dil kullandı
00:02 Motorine gece yarısı zam geldi!
00:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınlarla iftar yemeğinde buluştu!
00:00 Almanya'da 13 yaşındaki Türk kökenli çocuğa polis şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 08:52:01. #1.12#
SON DAKİKA: Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement