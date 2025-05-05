Mide Kanseri Teşhisi ve Ameliyatı

UZUN süredir yaşadığı halsizlik ve kansızlık şikayetleriyle hastaneye başvuran 65 yaşındaki İrfan Çınar'a, yapılan endoskopi ve biyopsi sonucunda mide kanseri teşhisi kondu. Hastalığın yalnızca mideyle sınırlı olduğunu gösteren ileri tetkiklerin ardından, Çınar ameliyata alındı. Erken müdahale ile yapılan operasyonla midesi tamamen alınan hasta, sağlığına kavuştu. Hastalığın belirtileri arasında yemek sonrası göğüs kafesi ile göbek arasındaki ağrılar, erken doyma, kansızlık, halsizlik, iştahsızlık ve istemsiz kilo kaybı olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İhsan Metin Leblebici, "Bu şikayetler çoğu zaman göz ardı ediliyor. Mide kanseri endoskopik görüntüleme ve biyopsi ile teşhis edilebiliyor" dedi.

Halsizlik ve kansızlık şikayetleriyle hastaneye başvuran 65 yaşındaki İrfan Çınar, 25 Ekim 2023'te yaptırdığı endoskopi sonrası midesinde 4 santimlik tümör olduğunu öğrendi. Hastalığın yalnızca mideyle sınırlı olduğunu gösteren ileri tetkiklerin ardından, Çınar ameliyata alındı. Yapılan operasyonla midesi tamamen alınan hasta, sağlığına kavuştu. Çınar, "İlaçlı tomografiyle birlikte ameliyat olmam gerektiği söylendi. Yaklaşık 5 gün içinde ameliyatımı oldum. Sonrasında sıvı gıdalarla beslendim, kolajen ağırlıklı yiyeceklerle tedavime devam ettik. Beş gün hastanede kaldım, ardından evde dinlenmeye geçtik" ifadelerini kullandı. Ameliyattan sonra 12 seans kemoterapi aldığını belirten Çınar, "Şu anda kontrollerim 4 ayda bir yapılıyor. Çok şükür hiçbir sıkıntım yok. Ameliyat öncesinde psikolojik olarak zor zamanlar geçirdim ama zamanla toparlandım. Şimdi kendimi çok daha dinç hissediyorum" diye konuştu.

Operasyon hakkında bilgi veren Medipol Koşuyolu Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İhsan Metin Leblebici, "Bu tarz tümörlerde kanserin tipi ve yerleşimi nedeni ile mideyi tamamen almak gerekebiliyor. Ancak doğru cerrahi yaklaşım, erken teşhis ve sonrasında uygulanan tedaviler sayesinde hastamız kısa sürede toparlandı" dedi.

'BELİRTİLER DİKKATE ALINMALI'

Doç. Dr. Leblebici, mide kanserinin sık görülen bir sağlık sorunu olduğunu ancak teknolojik ilerlemelerle kanser öncesi hücrelerin daha kolay tespit edilebildiğini belirtti. Mide kanserinin genellikle midenin iç yüzeyinde kontrolsüz hücre çoğalmasıyla başladığını söyleyen Doç. Dr. Leblebici, "Hastalığın belirtileri arasında, yemek sonrası göğüs kafesi ile göbek arasındaki ağrılar, erken doyma, kansızlık, halsizlik, iştahsızlık ve istemsiz kilo kaybı yer alıyor. Bu şikayetler çoğu zaman göz ardı ediliyor. Mide kanseri endoskopik görüntüleme ve biyopsi ile teşhis edilebiliyor" diye konuştu.

'TÜMÖRÜN YERLEŞİM YERİNE GÖRE MİDENİN TAMAMINI ALMAK ZORUNDA KALABİLİYORUZ'

Operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Leblebici, "Mide kanseri hastalarında tümörün yerleşim yerine göre zaman zaman midenin tamamını almak zorunda kalabiliyoruz. İrfan Bey'in tümörü de midenin giriş kısmına yakın olduğu için bu ameliyat kaçınılmazdı. Ameliyat sonrası süreci yakından takip ettik, herhangi bir komplikasyon gelişmeden taburculuğunu sağladık. Şu anda hem genel durumu hem de yaşam kalitesi oldukça iyi" dedi.

'YENİ BESLENME DÜZENİYLE NORMALE DÖNÜŞ'

Midesi tamamen alınan hastaların beslenme düzenlerinde bazı değişiklikler yapılması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Leblebici, bu sürecin hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemeden yönetilebildiğini belirterek "Bu tür operasyonlardan sonra hastalarımıza herhangi bir özel diyet kısıtlaması getirmiyoruz. Sadece sofraya oturduklarında daha küçük porsiyonlarla ve daha sık aralıklarla yemek yemeleri gerekiyor. Ayrıca yiyecekleri iyi çiğnemeleri de önemli. Bunlara dikkat edildiği sürece hasta, topluma sağlıklı bir birey olarak dönebiliyor" ifadelerini kullandı.

'MİDE TÜMÖRÜ TANISIYLA HAYATIM DEĞİŞTİ'

Yapılan endoskopi sonucunda mide tümörü olduğu öğrenen Çınar, "2023 yılının 25 Ekim günü, endoskopi sonrası mide tümörü olduğumu öğrendim. 4 santimlik bir tümör vardı midemde. İlaçlı tomografiyle birlikte ameliyat olmam gerektiği söylendi. İhsan Hocamızla da bu süreçte tanıştım. Yaklaşık 5 gün içinde ameliyatımı oldum. Sonrasında sıvı gıdalarla beslendim, kolajen ağırlıklı yiyeceklerle tedavime devam ettik. Beş gün hastanede kaldım, ardından evde dinlenmeye geçtik" ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİ KENDİMİ ÇOK DAHA DİNÇ HİSSEDİYORUM'

Ameliyattan sonra 12 seans kemoterapi aldığını belirten Çınar, "Şu anda kontrollerim 4 ayda bir yapılıyor. Çok şükür hiçbir sıkıntım yok. Ameliyat öncesinde psikolojik olarak zor zamanlar geçirdim ama zamanla toparlandım. Şimdi kendimi çok daha dinç hissediyorum. Midesiz bir şekilde yaşıyorum ama sık sık beslenerek bu yeni hayat düzenine alıştım. O ilk duyduğum an şok olmuştum. Kanser kelimesi bile korkutucu geliyor insana. Mideyi tamamen alacaklarını öğrendiğimde çok tedirgin oldum ancak ilerleyen süreçte bu korkularımın da üstesinden geldim" diye konuştu.

Çınar son olarak şunları söyledi: "Aslında bu tümör, kan tahlilinde çıkan bir kan kaçağı sonucu ortaya çıktı. Doktorlar endoskopi ve kolonoskopi önerdi. İyi ki de gitmişiz. Erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. O yüzden herkesin mutlaka kontrollerini düzenli yaptırması gerekiyor. Bugün geldiğim noktada, iyiyim diyebiliyorum. Her şeyi rahatlıkla yiyip içebiliyorum."