Nadir Kalp Hastalığına Başarıyla Müdahale - Son Dakika
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Sağlık

Nadir Kalp Hastalığına Başarıyla Müdahale

300 bin de bir görülen Alcapa hastası, Kahramanmaraş'taki riskli ameliyatla sağlığına kavuştu.

10.05.2025 19:08
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Nadir görülen hastalıktan başarılı operasyonla kurtuldu

300 bin de bir görüldüğü için nadir olarak bilinen kalp yetmezliği ve ani ölüme neden olabilen doğuştan gelen 'Alcapa' hastası, Kahramanmaraş'ta yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

Doç. Dr. Erdinç Eroğlu :

"Bu ameliyat oldukça nadir yapılan ve hastalığımızda çok nadir görülen bir hastalık"

"Kalbimizdeki ana damarımızın ağır damarından değil de akciğer atar damarından çıktığı bir hastalık"

"Ameliyat olmasaydı yakın zamanda kalp yetmezliği gelişip daha kötü senaryolar olabilirdi, riskli ameliyatımızı yaptık, şu an için her şey yolunda"

KAHRAMANMARAŞ - 300 bin de bir görüldüğü için nadir olarak bilinen kalp yetmezliği ve ani ölüme neden olabilen doğuştan gelen 'Alcapa' hastası, Kahramanmaraş'ta yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Hastalığın nadir olduğunu belirten Doç. Dr. Erdinç Eroğlu : "Kalbimizdeki ana damarımızın ağır damarından değil de akciğer atar damarından çıktığı bir hastalık.Ameliyat olmasaydı yakın zamanda kalp yetmezliği gelişip daha kötü senaryolar olabilirdi, riskli ameliyatımızı yaptık, şu an için her şey yolunda"dedi.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Mücahit Şimşek, kalbindeki rahatsızlığından dolayı, yaptığı araştırmalarda Kahramanmaraş'taki HG Hospital Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu'na ulaştı. Şimşek'in hastanede yapılan tetkikleri sonucunda, 300 binde bir görülen 'sol koroner arter ve dallarının pulmoner arterden çıkan bir kalp hastalığı olarak bilinen Alcapa olduğu belirlendi. Bunun üzerine riskli olduğu belirtilen ameliyatı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu ve ekibi yaptı. Şimşek, başarılı geçen ameliyat ile sağlığına kavuştu.

"Ameliyat olmasaydı yakın zamanda daha kötü senaryolar olabilirdi"

Hastanın durumu ile ilgili bilgi veren Dr. Eroğlu, "Oldukça nadir görülen Alcapa Sendromu dediğimiz bir hastalık. Toplumda 300 binde 1 görülen, çok nadir görülen bir hastalık. ve ameliyatı da oldukça riskli ve zor olan bir ameliyattı. Sağ olsun kendisi Mersin'den bize ulaştı. HG Hospital'a geldi. Ameliyatı burada olmak istediğini söyledi. Biz de bu ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyat oldukça nadir yapılan ve hastalığımızda çok nadir görülen bir hastalık. Kalbimizdeki ana damarımızın ağır damarından değil de akciğer atar damarından çıktığı bir hastalık. ve hastada bunların çoğu bebeklik çağında kaybediliyor. Mücahit Bey çok şanslı bu yaşa kadar gelmiş ama eğer ameliyatı olmasaydı yakın zamanda kalp yetmezliği gelişip daha kötü senaryolar olabilirdi. Çok şükür biz o durumu ortadan kaldırdık. Riskli ameliyatımızı yaptık. Şu an için her şey yolunda. Kendisini Mersin'e yolcu edeceğiz" dedi.

"Biz hastanın kendi damarını olması gereken yere getirdik"

Hayalinin artık yurt dışından gelen hastaları tedavi etmek olduğunu da ifade eden Dr. Eroğlu, "Aslında benim hayalim yurt dışından da hasta gelmesi. İnşallah ileride onları da alacağız. Mücahit ile başladık. Yakında Antalya'dan da bir hasta gelecek. İnşallah onu da ameliyat yapacağız. Gerçekten de şehrimizde böyle güzel bir hastane olması oldukça gurur verici. Bölgeye hizmet etmek çok mutlu edici. İnşallah bu şekilde devam edip hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Şimdi doğuştan olan bir hastalık bu ve çok nadir bu yaşlara gelir bu hastalar. Genelde bebeklik çağında eğer ameliyatı olmazsa hastaları kaybederiz. Ama Mücahit Bey'in durumu çok şanslı. Çünkü diğer sağ koroner damarı yani kalp damarı çok gelişmiş ve diğer damarları töler etmiş. Ama bu hastalar tedavi olmayınca kalp yetmezliği gelişip çok hızlı bir şekilde kötüleşip hayatlarını kaybediyorlar. Biz hastanın kendi damarını olması gereken yere getirdik. Oraya tekrar baypasını yaptık. Çok da güzel bir ameliyat oldu. Ondan sonra inşallah kalbi daha sağlıklı olacak. Normal hayatını sürdürüp devam edecek inşallah" diye konuştu.

"Mutluyum, sevinçliyim"

Hastalığı öğrendiğinde araştırmalara başladığını anlatan Mücahit Şimşek ise," Nasıl yaptırabilirim derken Erdinç hocamla sosyal medya aracılığıyla tanıştım. İletişime geçtim kendisiyle. 'Ben bu ameliyatı yaparım, daha önce de yaptım' dedi. ve kendisiyle iletişime geçtik. Sonra buraya geldik. Tekrardan görüştük kendisiyle. Ameliyata aldı, başarılı oldu. Mutluyum, sevinçliyim. Çok çok teşekkür ederim. Çok başarılılar. Bize çok iyi baktılar burada" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ameliyat, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nadir Kalp Hastalığına Başarıyla Müdahale - Son Dakika

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