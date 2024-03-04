Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı. Çevre illerden gelen 12 sağlık personeli eğitime katıldı. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, eğitim programlarının sağlık hizmetlerinin kalitesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Eğitim programı, yoğun bakım hemşireliği konusunda sunumlarla devam edecek ve başarılı olan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir.

04.03.2024 16:51  Güncelleme: 16:52
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı.

Hastanenin ev sahipliğinde düzenlenen eğitime, çevre illerden gelen 12 sağlık personeli katıldı.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, düzenlenen eğitim programlarının sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinde çok önemli olduğunu vurguladı.

Sahip olunan fiziki mekanlar ve teknolojik altyapı sayesinde yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunduklarını belirten Çetinkaya, "Sunduğumuz sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmanın diğer yolu da nitelikli insan kaynaklarıdır. Bu amaçla ülkemizin sağlık sistemine bizler de katkı sunmak için eğitim programları, seminerler düzenliyoruz." dedi.

Hastanede görev yapan hekim ve eğitimci hemşireler tarafından yoğun bakım hemşireliği kapsamında yapılacak sunumlarla devam edecek eğitim programı sonunda, yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı sertfika verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Başladı - Son Dakika

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