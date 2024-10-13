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Sağlık

Obezite Hayatı Tehdit Ediyor

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Uzman Doğan, obezitenin birçok hastalığa yol açtığını ve tedavi edilmezse ciddi problemler oluşturduğunu belirtti.

13.10.2024 14:39
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Obezite birçok hastalığa sebebiyet veriyor

Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Serhat Doğan:

"Obezitenin sebebiyet verdiği hastalıklar yaşam kalitesini düşüren ve tedavi edilmediğinde hayatı tehdit eden ciddi problemlerdir"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Serhat Doğan, obezitenin kendisi dışında birçok hastalığa sebebiyet verdiğini söyleyerek, obezitenin sebebiyet verdiği hastalıklar yaşam kalitesini düşüren ve tedavi edilmediğinde hayatı tehdit eden ciddi problemlerdir" dedi.

Obezitenin vücutta aşırı yağ birikimi ile tanımlanan ve birçok ciddi sağlık problemleri yol açan bir hastalık olduğunu dile getiren Acıbadem Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Serhat Doğan "Obezite vücutta aşırı yağ birikimi ile tanımlanan ve birçok ciddi sağlık problemine yol açan bir hastalıktır. Obezitenin neden olduğu başlıca hastalıkların arasında tip 2 diyabet, koroner arter hastalığı, kalp hastalıkları, hiper tansiyon, uyku apnesi, bazı kanser türleri ve eklem hastalıkları bulunmaktadır. Bunlar yaşam kalitesini düşüren ve tedavi edilmediğinde hayatı tehdit eden ciddi problemlerdir. Obezite tedavisinde diyet ve egzersiz gibi yöntemler genellikle ilk aşamada uygulanır. Ancak bu yöntemlerle başarılı sonuç alınamayan veya hastanın sağlığını ciddi şekilde tehdit eden durumlarda cerrahi tedavi bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

Obezitenin cerrahi tedavisinin genellikle bariatrik cerrahi olarak anıldığını ve farklı tetkikler içerdiğini aktaran Doğan, "Bunlar arasında mide küçültme ameliyatları ve gastrik bypass en yaygın olarak kullanılanlardır. Bu cerrahi işlemler mide hacmini küçülterek ya da sindirim sistemini kısmen değiştirecek şeklide yapılır. Böylece kişi hem daha az gıda tüketir hem de alınan besinin eminimi azalır. Bu ameliyatlar sadece kilo vermeye değil, aynı zamanda obezitenin neden olduğu hastalıklarında kontrol altına alınmasında önemlidir. Sonuç olarak obezite tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Cerrahi tedavi uygun adaylar için önemli bir seçenek sunmakta ve hastaların hem kilo vermesinde hem de sağlıklarını geri kazanmalarında yardımcı olmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Obezite Cerrahisi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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