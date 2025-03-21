Obeziteyle Mücadele: Lipoliz ve Akupunktur - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Obeziteyle Mücadele: Lipoliz ve Akupunktur

Dr. Hasan Levent, obeziteyi yenmek için lipoliz ve akupunkturun etkili çözümler olduğunu vurguladı.

21.03.2025 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üç kat artan obezite hastalığını yok etmek için lipoliz ve akupunktur tedavisi

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent:

"Her 2 insandan 1'inde şişmanlık hastalığı mevcut"

"Lipoliz" cihazı özellikle bölgesel kilolarda etkili oluyor"

"Ayda en az 3-4 kilo verilebilmesi mümkündür"

"Akupunktur tedavisi hastalarımızın iştahını kontrol ediyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bulunan Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, son yıllarda 3 kata kadar artan obezite hastalığından kurtulmak için egzersizin yanında en etkili yöntemlerin başında lipoliz ve akupunktur tedavisinin geldiğine değindi.

Son yıllarda toplumumuzda obezite hastalığı gözle görülür biçimde artış gösteriyor. Uzmanlara göre fazla kilo sorununun çözümü ise kişinin kendi öz iradesine dayanıyor. Zayıflamaya karar verildiğinde kilo almaya etken durumun bir hastalık olup olmadığı detaylıca araştırılması önem arz ediyor. Kilo vermek için en sağlıklı yöntemlerden biri egzersiz olarak biliniyor. Fakat özellikle kalça ve basen bölgelerinde verilmesi zor kilolar için yardımcı yöntemler ön plana çıkıyor. Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde uzmanlarca uygulanan tıbbi tedavilerden biri olan lipoliz yöntemi, sıkça danışanlara uygulanıyor. Bu yöntemle kişinin, yağ hücrelerinin parçalanması ve buna bağlı olarak daha hızlı ve kolay bir şekilde kilo vermesi sağlanıyor.

Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde uygulanan bir başka yöntem ise akupunktur tedavisi. Bu yöntemle kişinin iştahı kontrol altına alınıyor. Bu yöntemlere ek olarak düzenli beslenme programı ile ayda en az 3-4 kilo verilebilmesi uzmanlarca öngörülüyor.

"Bu cihaz özellikle bölgesel kilolarda etkili oluyor"

Konuyla alakalı konuşan Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, "şişmanlık son yıllarda 2-3 kat artmış durumda. Neredeyse her 2 insandan 1'inde şişmanlık hastalığı mevcut. Bunun için oruçlu günlerde de olsa muhakkak sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu noktada da besin ve vitamin değeri yüksek gıdalara ağırlık vermemiz lazım. Bu bizi hem tok tutar hem de fazla kilo alımının önüne geçmiş olur. Kilo verebilmek için en başta kendimizin de istemesi gerekiyor. Yani kişinin tamamen kendisini düşünerek ve kendisinin farkında olarak, bundan sonrasında sağlıklı yaşama kararını vermesi lazım. Daha sonra bir doktor muayenesinde neden kilo alındığına ve altta yatan herhangi bir durum ya da hastalık olup olmadığına bakılarak tespit edilmesi gerekiyor. Muayene sonrası da tahliller çerçevesinde kişinin yaşına ve varsa hastalıklarına uygun olarak bir beslenme programı hazırlanıyor. Devamında da bunu destekleyen bir egzersiz programının olması çok önemli. Hasta ne kadar diyet ya da egzersiz yaparsa yapsın özellikle karın, kalça ve basen bölgelerinde kilo vermede zorluk ortaya çıkıyor. Bunun için destekleyici tıbbi tedavileri uygulamaktayız. Bunun başında da 'Lipoliz' cihazımız geliyor. Bu cihaz özellikle bölgesel kilolarda etkili oluyor. Buradaki temel çalışma sistemi, yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlayarak daha hızlı ve kolay bir şekilde kilo vermeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda 'Lipödem' dediğimiz görüntüyü de tedavi etmekte; dolayısıyla bu da hastaya bir motivasyon kazandırıyor" dedi.

"Ayda en az 3-4 kilo verilebilmesi mümkündür"

İştahı kontrol altına alan akupunktur tedavisi hakkında da konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, "akupunktur tedavisi de uyguluyoruz. Bu tedavi yöntemi ile hastamız iştahını kontrol edebildiği için zayıflamayı kolaylaştıracak yöntemlerden biri. Tedaviye başlamadan önce hastamızın özgeçmişini araştırmamız gerekiyor. Özellikle aileden gelen bir diyabet, guatr ya da tiroit rahatsızlığı var mı diye bakıyoruz. Öte yandan hastanın mutlaka kan şekeri ya da insülin direnci var mı diye de kontrol etmek gerekiyor. Gerekli tespitleri yaptıktan sonra hastanın durumuna ve yaşına uygun şekilde bir beslenme programı oluşturuyoruz. Hastalarımız bu düzenli beslenme programlarına sadık kaldıkları takdirde ayda en az 3-4 kilo verilebilmesi mümkündür. Burada önemli olan sağlıklı kilo verebilmek; rakamsal olarak bir endişeye kapılmak doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Obeziteyle Mücadele: Lipoliz ve Akupunktur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

16:28 İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
20:41 2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
20:17 DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
19:55 MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
19:36 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
19:24 La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
19:04 İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
19:03 Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 16:50:51. #7.12#
SON DAKİKA: Obeziteyle Mücadele: Lipoliz ve Akupunktur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement