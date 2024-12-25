Öğrenciyi Öğretmen Kurtardı

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Öğretmenin Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardı... O anlar kamerada

RİZE - Rize'de nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmenin yaptığı Heimlich Manevrası ile kurtuldu.

Olay Rize Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bugün öğle yemeği saatinde meydana geldi. Okulun yemekhanesinde yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan 6. sınıf öğrencisi bir anda nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Arkadaşlarının öğretmene haber vermrsi üzerine nefes darlığı çeken çocuğun yanına gelen Kahraman Bayraktar isimli öğretmen ilk etapta ne olduğunu anlamaya çalıştı. İlk önce öğrencinin sırtına vuran Bayraktar sonrasında nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye Heimlich manevrası yaptı. İlk Yardım eğitimi alan Bayraktar'ın Heimlich manevrası sonrası yiyecek öğrencinin soluk borusunun çıktı. O anlar ise okulum yemekhanesinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.