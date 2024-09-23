Öğretmen 'Heimlich' ile Öğrenciyi Kurtardı - Son Dakika
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Sağlık

Öğretmen 'Heimlich' ile Öğrenciyi Kurtardı

Öğretmen \'Heimlich\' ile Öğrenciyi Kurtardı

Amasya'da Fen Bilgisi öğretmeni, nefes borusuna tavuk döner kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı.

23.09.2024 17:00
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AMASYA'da, Fen Bilgisi Öğretmeni Tezcan Tetik, nefes borusuna tavuk döner kaçan öğrencisi Bekir Köse'yi (11), 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akbilek Mahallesi'ndeki Gazi Ortaokulu'nda meydana geldi. Teneffüste, 6'ncı sınıf öğrencisi Bekir Köse'nin yediği tavuk döner, nefes borusuna kaçtı. Fen Bilgisi Öğretmeni Tezcan Tetik, öğrencinin koridorda koştuğunu görünce hemen müdahalede bulundu. Daha önce ilk yardım eğitimi alan Tetik, öğrenciyi 'Heimlich' manevrası yaparak kurtardı. Yaşananlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğretmen Tezcan Tetik, "Bekir Köse isimli öğrencimiz öğlen arası yemek yerken bir anda koridorda koştuğunu gördüm ve boğazında bir şey takıldığını düşündük. Heimlich manevrasını yaptık. Sonrasında öğrencimizin rahatladığını hissedince elini yüzünü yıkamasını sağladık. Daha önce Heimlich manevrası eğitimini almıştık. Dolayısıyla öğrencimizi bu manevrayla kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık okullarımızda ve günlük hayatta bu durum olağan hale geldi. Bu eğitimi bütün öğretmenlerin bilmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, Amasya, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Öğretmen 'Heimlich' ile Öğrenciyi Kurtardı - Son Dakika

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