Oğul Kalp Masajıyla Babasını Kurtardı - Son Dakika
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Sağlık

Oğul Kalp Masajıyla Babasını Kurtardı

04.06.2025 16:20
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72 yaşındaki Mehmet Emin Demirel, oğlunun kalp masajıyla hayata döndü. İlk yardım eğitimi etkili oldu.

Oğlunun kalp masajı babasına hayat verdi

MANİSA - Manisa'da evinin bahçesinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Mehmet Emin Demirel, oğlunun zamanında yaptığı kalp masajı ve ardından hastanede uygulanan başarılı müdahaleler sayesinde hayata tutundu.

Manisa'nın Soma ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Emin Demirel, kalp krizi geçirdiği sırada oğlunun hızlı refleksiyle hayata döndü. İlk yardım eğitimi almış olan oğlu Tahsin Demirel, babasına 112 ekipleri gelene kadar kalp masajı yaptı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerine hızlıca ulaşmasının ardından, Mehmet Emin Demirel Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"Oğlunun yaptığı doğru müdahale hayat kurtarıcı"

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Ekren, hastanın geliş süreci ve yapılan müdahalelerle ilgili, "Mehmet Emin Amcamız, Soma'dan 112 ekipleri tarafından kalp krizine bağlı ani kalp durması sonrası hastanemize acil olarak getirildi. Evde kalp krizi geçirdikten sonra ilk müdahale oğlu tarafından yapıldı. 112 ekibi hızla olay yerine ulaştıktan sonra tıbbi müdahaleye devam etti. Yaklaşık 35-40 dakika süren bir kalp müdahalesinin ardından kliniğimize ulaştığında hastamızın bilinci kapalıydı. Solunum cihazına bağlı olarak acil anjiyografi işlemine alındı. Yapılan incelemelerde iki damarının tamamen tıkalı olduğunu tespit ettik. Hemen her iki damarına da stent uygulandı ve damarlar açıldı. Amcamız daha sonra bilincine kavuştu, solunum cihazından ayrıldı, iyileşti ve taburcu edildi. Bugün de sağlıklı bir şekilde kontrolüne geldi. Buradaki en önemli nokta, hastamız için evde ailesinin yaptığı ilk müdahalenin, özellikle oğlunun yaptığı kalp masajının, hayat kurtarıcı olmasıdır. 112 ekibinin hızla olay yerine ulaşıp tıbbi müdahaleyi sürdürmesi, hastamızın hayata tutunmasını sağladı. Bizim klinikte yaptığımız işlemler de elbette çok önemliydi, ancak en hayati aşama yakınlarının yaptığı ilk yardım müdahalesi ve 112'nin hızlı ve etkin müdahalesiydi. Bizler ilk yardım müdahalesi konusunda eğitimi olmayan kişilerin müdahalede bulunmasını önermiyoruz. Bu tür durumlarda, ilk yardım eğitimi almış kişilerin ambulans gelene kadar müdahale etmesi daha doğru ve güvenli olacaktır." bilgilerini verdi.

Hasta Mehmet Emin Demirel ise, "Benim hanım rahatsızdı, oğlumla birlikte Soma'ya geçecekti. Biz de kahvaltımızı yaptık. Sonrasında köpeğe ekmek vermeye gittim, ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Bayılmışım. Sonra beni Manisa'ya getirmişler, onu da hatırlamıyorum. Şimdi çok iyiyim. Sanki dünyalar benim oldu." diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

İlk yardım eğitimini maden ocağında aldılar

Oğlu Cemal Demirel ise, "Babam köpeklere ekmek vermeye gidiyor. O sırada annemler hastaneden geliyor. Evde çay demliyorlar. Sonra babamın gelmediğini fark ediyorlar. Bir bakıyorlar, köpeklerin yanında yere düşmüş halde buluyorlar. Aradan 5-10 dakika geçmiş, başında kan var, kan kurumuş. O esnada abim ve eşi 112'yi ararken, abim hemen kalp masajına başlıyor. Biz üç kardeşiz, hepimiz Soma Kömür İşletmelerinden emekliyiz. Orada 6 ayda bir veya ayda bir düzenli olarak ilk yardım eğitimi alıyoruz. Bu nedenle ilk yardım konusunda bilgiliyiz. Abim, babamın boğazına dili kaçmasın diye tek eliyle müdahale ederken, diğer eliyle de kalp masajına devam etmiş. 112 ekibi gelene kadar hiç durmadan müdahaleye devam etti ve babamı hayatta tuttu." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Oğul Kalp Masajıyla Babasını Kurtardı - Son Dakika

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