Organlar Sanatla Buluştu

Organları sanat eserine dönüştürüyor

Canlı dokulardan oluşturduğu fotoğraf sergisini Tıp Bayramı'nda Sakarya'da açtı

SAKARYA - Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, ameliyat ettiği hastalarından çıkardığı organları çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra tıbbi fotoğrafçılık ile sanat eserine dönüştürüyor. Tıbbi fotoğraflarıyla hem öğrencilerin eğitimine hem de bilimsel makalelere ışık tutan Güler, canlı dokularla oluşturduğu sanatsal fotoğraf sergisini Tıp Bayramı'nda Sakarya Üniversitesi'nde açtı.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, tıbbi fotoğrafçılık alanında yaptığı çalışmalar ile dikkat çekiyor. Güler, ameliyat ettiği hastalarından çıkardığı organları çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra fotoğraflarını çekiyor. Güler'in çektiği tıbbi fotoğraflar hem akademik konularda, bilimsel kitaplarda, yayınlarda hem de öğrenci ve asistanların eğitiminde kullanılıyor. Sertaç Ata Güler, 14 Mart Tıp Bayramı'nda canlı dokularla oluşturulmuş sanatsal fotoğraf sergisini Sakarya Üniversitesi'nde açtı. Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'İçimizden Gelen Eksploratif Cerrahide Yaklaşımlar' isimli sergide insan vücudunu oluşturan 24 organın fotoğrafı yer aldı.

"24 fotoğraf ile burada bir insanı oluşturuyoruz"

Sergi hakkında konuşan Kocaeli Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doçent Dr. Sertaç Ata Güler, "Bu görsel dokümantasyon hekimlerin, tıp fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın günlük pratiklerinde, tıbbi hayatlarında kullandıkları hasta fotoğrafları, yayınlarında makalelerinde kullandıkları doku ve organ fotoğrafları. Eğitimlerde kullanılan bu görsellerin en iyi ve en doğru şekilde nasıl çekilmesi gerektiğini ortaya koymaya çalıştığımız bu mesajı veren bir projedir. Bu projeyi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olan 2015 senesinde kurduğumuz Tıbbi Görsel Dokümantasyon birimimiz olarak ortaya koyduk. Bu projemizi ilk olarak 2022 senesinde gerçekleştirdik. İlk sergimizi Kocaeli'nde Tıp Bayramı'nda ortaya koymuştuk. Yine 14 Mart Tıp Bayramı'nda sergimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 24 fotoğrafımız ile buraya geldik ve burada bir konsept var, bir insanı oluşturuyoruz. Her iki cinsiyetin farklı organlarını ortaya koyarak bir insan oluşturduk. Kalbimizden başlayıp midemiz, ince bağırsaklarımız, kalın bağırsaklarımız ve safra kesesi gibi organlarımızdan oluşan bir sergimiz. Aslında tüm organlar bir hastalık veya tümör, iyi huylu veya kanser özelliği taşıyan belirli hastalıklar sebebiyle ameliyatlarda çıkardığımız dokular. Burada hem organları hem de bu hastalıklarla ilgili bilgileri ve bu hastalıkların organlar ile olan ilişkilerini ortaya koyarak hem Tıp Fakültesi'nde akademik anlamda çalışan kişilere eğitim vermek hem de bunların doğru gösterme biçimlerini ortaya koymaya çalışmaktayız" dedi.

"Temel amacımız eğitim"

Organların hepsini kendi ortamında çektiğini belirten Dr. Güler, "Bu çekimlerin hepsini ameliyathane şartlarında gerçekleştirdim. Ameliyathanede kendi hazırladığımız özel bir çekim yeri mevcut. Bu dokular patolojiye gitmeden, özel kimyasal maddelerle temas etmeden, belirli temizlik ve hazırlıklardan sonra kendimin görüntülediği fotoğraflardır. Hepsini canlı doku olarak tanımlamak istiyorum. Dokudan çıkar çıkmaz ölü doku aşamasına gelmeden çekilmiş olan canlı diyebileceğimiz aşamadaki organlar ve dokularımızdır. Buradaki temel amacımız eğitim. Tıp Fakültesi'nde eğitim gören arkadaşlarımıza bu organların anatomik görüntülerinin nasıl olduğunu, bu organlardaki belirli hastalıkların nasıl gözüktüğünün anatomik pozisyonuna uygun ve daha canlı olarak ortaya koymak ve öğrencilere eğitimlerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Öğrenciler fotoğrafları inceleyip sorular sordular. Belirli fotoğraflar üzerinde küçük derslerde konuşma şansımız oldu. Küçük bir derse vermiş olduk, öğrencilerin ilgisini çekti bu sergi. Eğitim açısından unutulmayacak bir tecrübe olduğunu düşünmekteyim" diye konuştu.

"İnternet ortamında görebileceğimiz fotoğraflardan değil"

Serginin tıp fakültesinde eğitim gören öğrencilere katkısı olacağını söyleyen Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Körmen, "Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağladığı şartlar ile bize 1'nci sınıftan itibaren ameliyat gözlemi açısından çok müsait bir üniversite. Çoğu arkadaşımız bu organları ameliyathanede gözlemleyebiliyorlar ama gözlemleme şansı olmayan arkadaşlarımız için bu fotoğrafları bu şekilde görebilmek gerçekten güzel. Bunlar herhangi bir internet ortamında bulabileceğiniz fotoğraflardan değil. Detaylı fotoğraflar, bu şekilde rahat incelemek gerçekten güzel" şeklinde konuştu. Bir diğer öğrenci Deniz User ise, "Ameliyathane fotoğrafçılığı konusunda burada ilk defa sergimiz oluyor ve benim çok hoşuma gitti. Önümüzdeki sene stajlarda bu resimleri kendimizde göreceğiz. Üniversitemizde böyle bir sergi açılması beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.