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Ortopedi ve Travmoloji Uzmanı Prof. Dr. Günel'den sırt çantası uyarısı - Son Dakika

Ortopedi ve Travmoloji Uzmanı Prof. Dr. Günel'den sırt çantası uyarısı

23.01.2022 13:14

- Ortopedi ve Travmoloji Uzmanı Prof. Dr. Günel'den sırt çantası uyarısı İlkokul çağındaki çocuklarda sırt çantası seçiminin çok önemli olduğuna dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Dr. Uğur Günel, ara tatil sonrası için velilere uyarılarda bulundu.

- Ortopedi ve Travmoloji Uzmanı Prof. Dr. Günel'den sırt çantası uyarısı

ANKARA - İlkokul çağındaki çocuklarda sırt çantası seçiminin çok önemli olduğuna dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Dr. Uğur Günel, ara tatil sonrası için velilere uyarılarda bulundu.

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul gibi gelişim çağında olunan dönemlerde, sırt çantası seçimi ve kullanımının hayati derecede önem arz ettiğini vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Dr. Uğur Günel, ara tatil sonrası için velilere uyarılarda bulundu. Doğru çanta seçiminin ilerleyen yaşlar için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Günel, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Zamanlama olarak çocuklarımızın şuan da ara tatilde dinleneceği dönemler. Artık ağır yüklerinden kurutuldukları 2 haftalık bir tatil dönemi. Ama tekrar 2 haftanın sonunda okula başlarken çanta seçimi önem arz edecektir. Onun için ilkokul çağındaki bir çocuğun ideal çantası nasıl olmalı konu su çok önemli. Her şeyden önce çocuğun yapısına uygun bir sırt çantası olması lazım. Her iki omuz arasındaki mesafeyi ve genişliği geçmemesi lazım. Belinden de 4-5 santim yukarısına kadar uzanımı olması lazım. Bunların haricindeki büyük çantalar çocuğa ekstra yük bindirecektir, çocuğu zorlayacaktır ve vücudunun ergonomik yapısını bozacaktır" ifadelerini kullandı.

"Çanta ve içerisindeki yük çocuğun ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli"

Çanta seçiminin özellikle ilk ve ortaokul düzeyinde yani gelişim çağındaki çocuklar için çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Günel, "Çanta ve içerisindeki yük çocuğun ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli. Bu çok önemli. 30 kiloluk bir çocuğun taşıyacağı maksimum yük 3 kiloyu geçmeyecek. Aileler bunun bilinci içerisinde olmalı. Çantanın kendi özgül ağırlığı, fazla olmamalı. Sağlam çanta alıyorum diye, sadece kendisinin 1, 1 buçuk kilo ağırlığında olduğu bir çantayı alıp çocuğun sırtına yüklemek, maalesef çocuğun vücudunun ergonomik yapısını bozucu sonuçlar ile karşılaşmamıza neden olabilir. Seçilecek çantanın kayışları ve diğer mekanizmalarının uygun ve düzgün bir şekilde çalışması gerekir. Çantaların sırt ile vücuda yapışan kısmındaki bölgeler yumuşak dolgu malzemeleri ile doldurulmalı. Ayrıca çocuğun kollarını ve koltuk altını üstteki askıların kesmemesi lazım. Ayrıca çantanın vücuda tam oturacak şekilde ayarlanabilir mekanizmaya sahip olması gerekir" şeklinde konuştu.

Çanta seçimi basit gibi görünebilir ama önemli

Sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de çanta seçiminin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Günel, çantanın vücudun ergonomik yapısına zarar vermeyecek şekilde konumlandırılmasının da çok önemli olduğunu kaydetti. Sırt çantalarında omuz kulplarının yanı sıra belden de bir bağlama aparatı ile çantanın sabit durmasının önemli olduğunu, hareket halinde denge merkezinin de kayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Günel, ayrıca çantaların su geçirmez malzemeden yapılmış olması gerektiğini, çantanın ve içerisindekilerin ıslanması durumunda da ağırlığın artacağının unutulmaması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Günel, basit bir durum olarak görülen bu olayın aslında ilerleyen dönemde yaşamınızı etkileyebilecek hasarlar bırakabileceğini söyledi.

Ortopedi ve Travmoloji Uzmanı Prof. Dr. Günel'den sırt çantası uyarısı
Ortopedi ve Travmoloji Uzmanı Prof. Dr. Günel'den sırt çantası uyarısı
Ortopedi ve Travmoloji Uzmanı Prof. Dr. Günel'den sırt çantası uyarısı

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İhlas Haber Ajansı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ortopedi ve Travmoloji Uzmanı Prof. Dr. Günel'den sırt çantası uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortopedi ve Travmoloji Uzmanı Prof. Dr. Günel'den sırt çantası uyarısı - Son Dakika
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