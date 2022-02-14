Otobüste akciğer embolisi nedeniyle rahatsızlanan kadın sağlığına kavuştu - Son Dakika

Manisa'da otobüs yolculuğu sırasında "pıhtı atması" olarak da nitelendirilen akciğer embolisi sonucu fenalaşan 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Songül Ağdağ, Manisa Şehir Hastanesinde ilk kez uygulanan tedaviyle sağlığına kavuşturuldu.

Geçen hafta Erzurum'dan otobüsle Manisa'ya gelmek için yola çıkan Ağdağ, Salihli yakınlarında fenalaştı. Yolcuların ihbarıyla gelen ambulans ekipleri, Ağdağ'ı Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada akciğer atar damarında pıhtı oluştuğu anlaşılan kadın, Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada "anjiyografik yöntemle" müdahale edilen kadın, sağlığına kavuştu.

İşlemi uygulayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burak Özen, akciğere pıhtı atmasının bir kalp krizi ya da felç gibi ani müdahale edilmesi gereken rahatsızlıklar olduğunu belirtti.

Ağdağ'ın her iki atar damarında bir su bardağı kadar pıhtı bulunduğunu dile getiren Özen, şöyle konuştu:

"Acil müdahale kararı aldık. Bu hastalarda önemli olan pıhtı eritici ilaç vermektir ama bu tedavi, damar yoluyla uygulandığında çok ciddi yan etkileri olabiliyor. Hem bu yan etkileri azaltmak hem de tedavinin etkisini arttırmak için hastanın kasık toplar damarına 2 kateter vasıtasıyla girerek her iki akciğer atar damarına ulaştık. Hem pıhtıyı eritecek ilaç koyduğumuz bir kateter hem de ultrasonik dalgalarla pıhtının birleşmesini engelleyecek bir kateter koyduk."

Özen, hastanelerinde ve kentte ilk kez uygulanan yöntemi bundan sonra da uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Önder Utku Datlı, ekibini tebrik etti.

Songül Ağdağ da otobüs yolculuğu esnasında fenalaştığını belirterek, "Yolda bayıldım, sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, gözümü açtığımda hastanedeydim. Doktorlarımızdan Allah razı olsun, çok şükür onlar sayesinde hayattayım." diye konuştu.