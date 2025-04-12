Paletli Ambulansla Yardım

Ayağından yaralanan kadının yardımına paletli ambulans ile yetiştiler

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde, kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı köy yolunda sağlık ekipleri, düşerek ayağını zedeleyen 58 yaşındaki kadının yardımına paletli ambulans ile yetişti.

Gerede'nin Bahçedere köyünde evinden dışarı çıktığı sırada dengesini kaybederek düşen Feriha Cansever (58), ayağından yaralandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği köy yolunda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, bölgeye paletli ambulansla ulaştı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Cansever, paletli ambulansla hastaneye sevk edildi. Cansever'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin zorlu hava ve yol koşullarına rağmen hızlı müdahalesi takdir topladı.