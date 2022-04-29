Pendik'te balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
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Pendik'te balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için gökyüzüne bırakıldı

29.04.2022 20:28

Pendik'te balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için gökyüzüne bırakıldıİSTANBUL Pendik'te primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Pendik'te balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için gökyüzüne bırakıldı

İSTANBUL Pendik'te primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için gökyüzüne balonlar bırakıldı. Primer İmmün Yetmezlik Farkındalık Haftası çerçevesinde, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorlar ve hasta yakınlarının katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalının düzenlediği etkinlik ile, 22-29 Nisan Primer İmmün Yetmezlik Farkındalık Haftası kutlandı. Kutlamada klinik doktorları, hasta ve hasta yakınları tarafından balonlar gökyüzüne bırakılarak farkındalık oluşturuldu. Düzenlenen Primer İmmün Yetmezlik Farkındalık Haftası etkinliğinde, hastalığa dikkat çekmek ve erken tanı ve tedavinin önemini anlatmak amacıyla hastanenin konferans salonunda sunum da gerçekleştirildi.

"500 farklı primer immün yetmezlik hastalığı var"

Pediatrik Alerjik ve İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safa Barış, günümüzde 500 farklı Primer İmmün Yetmezlik hastalığının olduğunu, dünyada yaklaşık 6 milyon kişinin bu hastalıkları taşıdığının tahmin edildiğini ve Türkiye'de bu hastalığın sıklığının çok daha fazla olduğunu belirterek, "Bunun temel nedeni hastalıkların genetik kalıtım göstermesidir. Ne yazık ki yüzde 70 veya yüzde 80'ine yetersiz bilgi nedeniyle tanı konulamamaktadır. Farkındalık haftası ile erken tanı ve tedavi çok önemli. Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de 22-29 Nisan haftası Primer İmmün farkındalık haftası olarak kutlanıyor. Çeşitli etkinlikler yaparak bu hastalığa dikkat çekmek, hastalık ile ilgili farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yaptık" şeklinde konuştu.

Primer immün yetmezlik hastalıkları; bağışıklık sisteminin işlevindeki bozukluklar nedeniyle sık veya ağır enfeksiyon geçirmeye, sık ya da uzun süreli hastanede kalmaya sebep olmakta.

Pendik'te balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için gökyüzüne bırakıldı
Pendik'te balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için gökyüzüne bırakıldı
Pendik'te balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için gökyüzüne bırakıldı
Pendik'te balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için gökyüzüne bırakıldı

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Marmara Üniversitesi, Araştırma, Pendik, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pendik'te balonlar, primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika


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