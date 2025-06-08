Konya'nın Seydişehir ilçesinde ailesiyle pikniğe giden Hacı Mert, engerek yılanı tarafından ısırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mert, tedavi altına alındı.
Konya'nın Seydişehir ilçesi Susuz yaylasında bayram tatilinde ailesiyle pikniğe giden Hacı Mert, burada engerek yılanı tarafından ısırıldı.
Sol ayağından yaralanan Mert, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı Mert'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Sağlık › Bayram pikniğinde engerek yılanı ısırdı! - Son Dakika
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