Prematüre Anneleri Umut Dolu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Prematüre Anneleri Umut Dolu

Geniş Video İzle

Samsun'da prematüre doğan bebeklerin anneleri, zorlu süreçlerinde umut ve inançlarını kaybetmediklerini vurguladı.

19.11.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prematüre doğan bebeklerin anneleri: "Umudumuzu ve inancımızı kaybetmedik"

SAMSUN - Samsun'da prematüre olarak doğan bebeklerin anneleri Dünya Prematüre Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte yaşadıkları zorlu süreçleri anlattı. Bebeklerini sağlıklı olarak kucaklarını aldıklarını ifade eden anneler, yoğun bakım sürecinde umutlarını ve inançlarını kaybetmediklerini söylediler.

Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü'ne özel etkinlik düzenlendi. Prematüre doğan bebekleri ve ailelerin katıldığı etkinlikte pasta kesildi.

Annelerin yaşadıkları

Bebeği 645 gram doğan anne Eda Albayrak, "Bebeğimiz, bazı sağlık sebeplerinden dolayı erken doğmak zorunda kaldı. 3 buçuk ay yenidoğan yoğun bakımda kaldı. Bizim için çok zor bir süreçti. Buradaki çalışanlar bize her zaman desteğini hissettirdiler" dedi.

Bebeği 1 kilo 300 gram doğan Özlem Ersavaş, "Bu süreçte Ferhan hocamız, Hanife hemşiremiz çok destek oldu. Biz Zeynep'e çok uzun bir süre sonra kavuştuk. Zeynep bir tüp bebek. Bize çok güzel bir sürpriz yaptı. Erkenden geldi. Son olaylardan sonra iyi ki Zeynep burada doğmuş. İyi ki bu şefkatli kollar ile bebeğimiz buluştu ve bize sağlıklı teslim edildi" diye konuştu.

Bebeği 910 gram doğan Gülnaz Şimşek, "Kızım Gökçe ile 40 günlük bir kuvöz serüvenimiz oldu. Bebeğimiz 910 grama kadar düştü. 40 günlük serüven sonucunda artık bizimle birlikte. Çok fazla umut gerektiren, sabır gerektiren bir durum. Ailelerimiz, hemşirelerimiz o kadar çok ilgilendiler ki kendilerine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bebeği 910 gram olarak dünyaya gelen Sibel Canbay, "2 aylık yenidoğan yoğun bakım sürecimiz oldu. Üzüntülü, stresli bir dönem yaşadık. Doktorumuz Ferhan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sevinçliyiz. Çocuğumuza kavuştuk" ifadelerini kullandı.

"Ailelerimizle bu süreçte gerçekten aile gibi olmaktayız"

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, "Dünyada ve ülkemizde bazı doğumlar beklenenden daha erken gerçekleşmektedir. Normal doğum tarihimiz 40 haftadır. Doğum ne kadar erken gerçekleşirse, önümüzde o kadar riskli bir süreç olmaktadır. Bu süreç boyunca 45 tane yenidoğan yatağımızla ailelerimizin yanında yer alıyoruz. Çok uzun süreler yeni doğan ünitemizde bu bebekler yatabilmektedir. Biz de ailelerimizle bu süreçte gerçekten aile gibi olmaktayız. Ailelerimizin gözünün arkada kalmayacağı şekilde bu riskli süreci yönetmeye çalışıyoruz. Tedavilerinden bakımlarına kadar bebeklerimizin yanında yer alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Neonatoloji Uzmanı Dr. Ferhan İren ise yenidoğan sağlığı için canla başla çalışamaya devam edeceklerini belirtti.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ve ikramla son buldu.

Prematüre Anneleri Umut Dolu
Kaynak: İHA

Samsun, Sağlık, Yaşam, Bebek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prematüre Anneleri Umut Dolu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:20:49. #1.13#
SON DAKİKA: Prematüre Anneleri Umut Dolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.