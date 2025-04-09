Prof. Dr. Canan'dan Kan Bağışı Çağrısı - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Canan'dan Kan Bağışı Çağrısı

Prof. Dr. Sinan Canan, vatandaşları düzenli kan bağışına davet etti, 'Birbirimize candan bağlıyız' dedi.

09.04.2025 17:24
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Prof. Dr. Canan'dan kan bağışı çağrısı: "Birbirimize candan bağlıyız"

ANKARA - Sinirbilimci Prof. Dr. Sinan Canan, Türk Kızılay kan bağış merkezinde kan vererek yaptığı açıklamada, vatandaşları düzenli kan bağışına davet etti. Canan, "Birbirimize candan bağlıyız" diyerek, özellikle bahar aylarında bağış yapma çağrısında bulundu.

Sinirbilimci Prof. Dr. Canan, Türk Kızılay kan bağış noktasında gerçekleştirdiği kan bağışı sonrası yaptığı açıklamada, vatandaşlara kan bağışı konusunda çağrıda bulunarak, "Birbirimize candan bağlıyız. Bu da o canlılığın, o bağlılığın en önemli parçalarından bir tanesi" dedi.

Canan, baharın gelişiyle birlikte vatandaşlara bağış konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, "Biliyorum kış aylarında çok evden çıkamadık. Araya Ramazan girdi. Bir sürü engelleyici faktör var ama hazır bahar geliyor, tabiat uyanıyor, İstanbul uyanıyor. Bence biz de uyanalım" ifadelerini kullandı.

Kanın yerine koyulamayan en önemli fizyolojik kaynaklardan biri olduğuna dikkati çeken Canan, "Sadece sizlerin, bizlerin bedenimizde yapılıyor. Ben de bir operasyon geçirmiştim seneler evvel. En büyük ihtiyacımız kan oldu. Kızılay sayesinde çok hızlı bulabildik. Hala tanımıyorum ama kan verenlere çok ciddi şükran duyuyorum" dedi.

Sanatçılardan kan bağışı kampanyasına destek

Türk Kızılay'ın 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyası, geçtiğimiz aylarda da sanat dünyasından güçlü destek gördü. Aralarında Açelya Akkoyun, Burak Sergen, Burak Topaloğlu, Ceren ve Emir Benderlioğlu, Didem Balçın, Gülsim Ali, İlker Aksum, Sevcan Yaşar, Sinan Albayrak'ın bulunduğu birçok ünlü oyuncu, Kızılay Kan Bağış Merkezleri'nde kan vererek, kan bağışının hayati önemine dikkat çekti.

Sanatçılar, mevsimsel olarak azalan kan bağışına karşı kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen çağrılar yaptı. Bu gönüllü destek, ülke genelinde kan bağışı oranlarının artmasına katkı sağlarken, toplumsal dayanışmanın da güzel bir örneğini oluşturdu.

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Kaynak: İHA

Kızılay, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Canan'dan Kan Bağışı Çağrısı - Son Dakika

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