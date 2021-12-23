Üye Girişi
Güven Hastanesi doktorları Covid-19 sonrası dönem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu - Son Dakika

Güven Hastanesi doktorları Covid-19 sonrası dönem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu

23.12.2021 14:07

Güven Hastanesi doktorları Covid-19 sonrası dönem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu Güven Hastanesi uzmanları, Covid-19 sonrası dönemde geçmeyen ağrılar ve diğer belirtiler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Güven Hastanesi doktorları Covid-19 sonrası dönem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu

ANKARA - Güven Hastanesi uzmanları, Covid-19 sonrası dönemde geçmeyen ağrılar ve diğer belirtiler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Güven Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlarından Prof. Dr. Deniz Evcik, Covid-19 sonrasındaki ağrıların kronikleşmeden önlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Hastada bir ağrı varsa o ağrıyı bizim yok etmemiz en azından baskılamamız gerekir" dedi.

Güven Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Prof. Dr. Deniz Evcik, Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü Sağlıklı Yaşam Danışmanı Prof. Dr. Meltem Yalınay ve Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Maşrabacı Covid-19'un etkileri ve hastalık sonrası rehabilitasyon süreci ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Evcik, Covid-19 enfeksiyonunun öncelikle akciğerleri tuttuğu ve pulmoner (akciğer) enfeksiyonun ön planda olduğu düşünülse de zaman içerisinde birçok organı etkilediğinin anlaşıldığını söyledi. Bunlardan birinin de kas ve iskelet sisteminde tutulum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Evcik, kas ve eklem ağrılarının oluştuğu vakalarda bu ağrıların kronikleşmeden tedavi edilmesinin hayati derecede öneme sahip olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Evcik, "Bence Covid-19'da en önemli sıkıntılardan biri ağrı olayı. Çünkü bize ağrı şikayetiyle çok başvuru oluyor. Açık konuşmak gerekirse ben artık bütün muayene ettiğim hastaların Covid-19 geçmişini soruyorum. 'Ağrılarınız Covid ile mi başladı, Covid'den sonra mı başladı?' sorularını yöneltiyorum. Çünkü yapılmış çalışmalarda ve kendi yaptığımız çalışmalarda da ağrının şeklinin çok değiştiğini görüyoruz. Kas ve iskelet ağrılarının da çok değiştiğini görüyoruz. Gerçekten Covid ile birlikte normalde var olan ağrının daha da çok arttığını, daha fazla gündeme geldiğini ve hastaların daha net ifade ettiğini görüyoruz. Belki de bunların bir kısmı Covid sonrası dönemdeki hastalar belki de değil" ifadelerini kullandı.

"Hastada bir ağrı varsa o ağrıyı bizim yok etmemiz en azından baskılamamız gerekir"

Ağrıların kronikleşmeden önlenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Deniz Evcik, "Son günlerde şöyle bir hipotez ortaya atılıyor. Yani 'ağrınız varsa çok da bunu çekmeyin, ilacınız varsa alın.' Çünkü bunu bir süre sonra kronikleştirmeye başlıyorsunuz. Ağrıyı Covid döneminde de aynı şekilde tam olarak tedavi etmezseniz ve etmiyorsanız biraz daha ağrının devamına yol açmış oluyorsunuz şeklinde bir takım hipotezler de var. Yani hasta ağrısını kesmeye yönelik ilacını kesinlikle alacak. Hasta ilaç konusunda direnmemeli. Ben bunu sadece Covid konusunda değil, hastalarımın genelinde görüyorum. Hasta herhangi bir ağrı kesici almak istemiyor. Yani 'ben ilaç kullanmak istemiyorum' hocam diyor. Ama böyle bir şey yok. Yani hastada bir ağrı varsa o ağrıyı bizim yok etmemiz en azından baskılamamız gerekir" şeklinde konuştu.

"Bağırsak dengesizliği olduğunda, bağışıklık yanıtı koruyucu bir yerden çıkıyor"

Bağırsak dengesizliği ve burada oluşacak bir rahatsızlığın vücudun tüm bağışıklık sistemini etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Meltem Yalınay, "Bağırsak dengesizliği olduğunda, bağışıklık yanıtı koruyucu bir yerden çıkıyor, sürekli inflamasyonu tetikleyen kısma geçiyor. Şimdi kişi eğer böyle ise yani bağırsak dengesizliği 1,5 ve 2'ler üzerinden gidip inflomasyonu artıran yönde istemediğimiz grup bakteriler varsa, zaten kişiler kendini metabolik sendrom, obezite, inflamatuar bağırsak hastalığı, çeşitli aşırı duyarlılıklar gibi hastalıklar ile karşılaşıyorlar" diye konuştu.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Maşrabacı, Covid-19 geçiren hastalarda hastalık sonrası rehabilitasyonun çok önemli olduğunu söyledi. Dr. Maşrabacı, Covid-19 atlatıldıktan sonra 1 aylık bir sürecin beklenmesini ve daha sonrasında bir kontrol sürecinin başlaması gerektiğini vurguladı. Covid-19 sonrası kontrollerin çok önemli olduğunun altını çizen Maşrabacı, bazı rahatsızlıkların kronikleşmeden önlenmesi gerektiğini söyledi.

Güven Hastanesi doktorları Covid-19 sonrası dönem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu
Güven Hastanesi doktorları Covid-19 sonrası dönem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu
Güven Hastanesi doktorları Covid-19 sonrası dönem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu
Güven Hastanesi doktorları Covid-19 sonrası dönem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu
Güven Hastanesi doktorları Covid-19 sonrası dönem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu
Güven Hastanesi doktorları Covid-19 sonrası dönem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu
Güven Hastanesi doktorları Covid-19 sonrası dönem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu
Güven Hastanesi doktorları Covid-19 sonrası dönem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu

Rehabilitasyon, Koronavirüs, İskelet, İlaç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Güven Hastanesi doktorları Covid-19 sonrası dönem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500
Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü         
17:00
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Öğrencisine yumruk atan öğretmen hakkında kamu davası açıldı! Serbest kalması tepki çekmişti Öğrencisine yumruk atan öğretmen hakkında kamu davası açıldı! Serbest kalması tepki çekmişti         
14:07
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
16:46 Genç kız, kocaya kaçan annesiyle canlı yayında yüzleşti
16:41 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
16:40 Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor
16:34 Putin yüksek faiz politikasını savunurken, Türkiye'yi kötü örnek olarak gösterdi: Aksi halde sonumuz Türkiye gibi olabilir
16:23 Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!
16:22 Kaçırılan engelli genç kız elleri kolları bağlı bulundu! Müjdeyi, Müge Anlı verdi
16:21 Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?
16:20 Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi
16:17 Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum
16:13 Televizyonunuzu yalamak ister misiniz? İşte yalanabilir televizyon teknolojisi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 17:16:14. #1.12#
SON DAKİKA: Güven Hastanesi doktorları Covid-19 sonrası dönem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement