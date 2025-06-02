Prof. Dr. Kaya'dan Mantar Uyarısı

Prof. Dr. Kaya'dan zehirli mantar uyarısı: "Doğadan toplanan mantarlar hayati risk taşıyor"

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, ilkbahar aylarında artan mantar zehirlenmeleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

Doğadan toplanan mantarların büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kaya Türkiye'nin farklı iklim ve orman yapıları nedeniyle çok sayıda mantar türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, zehirli ve ölümcül türlerin de yaygın olduğunu söyledi. Kaya halk arasında "köy göçüren" olarak bilinen mantarın Türkiye'nin birçok bölgesinde yetiştiğini ve ölümlere yol açtığını kaydetti. Mantarların birbirine çok benzediğini ifade eden Kaya, "Sahada bazen biz bile ayırt edemiyoruz. Ancak mikroskop altında bazı özellikleriyle fark edilebiliyor. Bu yüzden vatandaşların doğadan topladıkları mantarları güvenle ayırt etmeleri neredeyse imkansız" diye konuştu. Geçmişte yıllardır mantar toplayan kişilerin bile zehirlenme yaşadığını aktaran Kaya, zehirlenme belirtilerinin bazı durumlarda saatler sonra ortaya çıkabileceğini, bu vakaların daha tehlikeli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kaya, "Mümkünse doğadan mantar toplamayın. Israrcıysanız da sadece kesin olarak tanıdığınız türleri toplayın ve şüpheli mantarlardan uzak durun. En güvenli seçenek kültür mantarlarıdır. Bu türlerde zehirlenme riski yok. Zehirlenme belirtilerinin başında bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı var. Bu belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden hastaneye başvurulması gerekiyor" diye konuştu.