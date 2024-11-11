Prof. Dr. Michael Lim’e Bilim Nişanı

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İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim Nişanı Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Lim'e takdim edildi

İSTANBUL - İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 2024 Bilim Nişanı, beyin cerrahisi ve onkoloji alanında öncü çalışmalarıyla tanınan Stanford Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Michael Lim'e verildi. 8 Kasım'da İstinye Üniversitesi Vadi Ana Kampüs Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Prof. Dr. Michael Lim, "İstinye Üniversitesi'nin takdim ettiği bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli öğretim üyelerinizi ve üniversitenizi tanımak, tıp ve bilim alanındaki heyecanınıza şahit olmak ilham verici" dedi.

İstinye Üniversitesi, başarılı bilim insanlarını onurlandırmak amacıyla verilen Bilim Nişanı'nı, ABD ve dünya genelinde beyin cerrahisi ve onkoloji alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla tanınan bilim insanı Prof. Dr. Michael Lim'e takdim etti. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 8 Kasım Cuma günü Vadi Kampüs Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç ve Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş açılış konuşmalarını yaptı. Prof. Dr. Türker Kılıç "İyi bir hekim yetiştirirseniz bugünün hastalarını iyileştirirsiniz, iyi bir bilim insanı yetiştirirseniz geleceğin hastalıklarına çare olursunuz" sözleri ile bilim insanı-hekimler yetiştirmenin önemini vurguladı.

"İyi birer 'bilim insanı-hekim' yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Bu nişanın, iyi bir bilim insanı olmanın yanı sıra öğrencilere iyi birer rol modeli olan kişilere verildiğini belirten Prof. Dr. Türker Kılıç, "İyi kelimesi, hem mesleğinde iyi olmayı hem de iyi insan olmayı temsil ediyor. İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, insan için tıp, insan için teknoloji ve insan için hekimlik ilkelerini benimseyen, bilimsel araştırma metodolojisini pratik beceri ve yaratıcılıkla birleştirme potansiyeline sahip tıp doktorları yetiştirmeyi amaçlıyor. Fark oluşturan bilim insanlarını ülkemize davet ederek çalışmaları için onurlandırıyoruz. Bu nedenle 2024 yılı Bilim Nişanını Dr. Michael Lim'e tevdi etmeyi uygun gördük" dedi.

"Prof. Dr. Lim, beyin tümörlerinin immünoterapi ile tedavisinde dünyanın önde gelenleri arasında"

Johns Hopkins'te geçirdiği süre boyunca Prof. Dr. Lim, en büyük beyin tümörü ve trigeminal nevralji kliniklerinden birini kurdu ve hastaları için en gelişmiş cerrahi teknolojileri kullandı. Hasta deneyimini önceliği haline getiren Prof. Dr. Michael Lim, meslektaşları ve hastaları tarafından dürüstlüğü ve şefkatli bakımı nedeniyle takdir edildi ve Health Network Foundation'dan bir Hizmet Mükemmelliği Ödülü'ne layık görüldü. Dr. Lim beyin tümörleri için immünoterapi alanında dünyanın önde gelenleri arasında yer alıyor. Dünya çapında konferans ve seminerler vermek üzere davet edilmesinin yanı sıra, Amerikan Klinik Onkologlar Derneği, Amerikan Nörolojik Cerrahlar Akademisi, Kuzey Amerika Radyoloji Derneği, Beyin ve Omurga Metastazları Yıllık Sempozyumu, Nörolojik Cerrahlar Kongresi ve diğer toplantılarda beyin tümörleri için immünoterapi, beyin cerrahisi teknikleri ve beyin tümörlerinin yönetimi konularında platform sunumları yaptı. Ayrıca, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği konferansında CNS oturumunun platform başkanı olarak görev yaptı.

"Uluslararası sıralamalarda yükselen bir üniversite olarak uluslararası iş birliklerimizi artırıyoruz"

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in Üniversiteyi daha ileri taşımak için bu tür uluslararası iş birliklerinin önemine değindiği törene öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Muharrem Usta ise "Üzerimize düşen sorumluluk, üniversitemizi sağlam bir zemine oturtarak yarınlara önemli bir miras bırakmaktır. Bu kadar genç bir üniversite olarak almış olduğumuz yolu önemsiyorum. Kendi alanlarında en iyileri bularak kuracağımız uluslararası iş birlikleri ile üst düzey bilgi üreten bir üniversite olmaya niyet ediyoruz" dedi.

"Kanserin, Alzheimer'ın, kalp krizlerinin tedavisinin tohumları, sizlerin zihinlerinde"

Bilim nişanı takdimi sonrasında çalışmalarını aktaran Stanford Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Michael Lim, "İstinye Üniversitesi'nin takdim ettiği bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli öğretim üyelerinizi ve üniversitenizi tanımak, tıp ve bilim alanındaki heyecanınıza şahit olmak benim için ilham verici" dedi. Lim, bir bilim insanı ve bir cerrah olarak beyin ve sinir cerrahisi çalışmalarına yaklaşımını, onkoloji ve nörobilim alanındaki son gelişmeleri ve hastalarıyla kurduğu şefkat temelli tedavi süreçlerinden örnekleri paylaştı. Prof. Dr. Michael Lim, "Kanserin, Alzheimer'ın, kalp krizlerinin tedavisinin tohumları, teknoloji ve bilim alanındaki tüm yeni buluş ve yaklaşımların ışığında sizlerin zihinlerinde" sözleri ile öğrencilere seslendi.

"Kariyerinizde bazen hayır sözünü duyduğunuzda hastalarınız için denemeye devam etmeniz gerekiyor"

Prof. Dr. Michael Lim, törende yaptığı 'Bir Geri Dönüş Yolculuğu: Laboratuvardan Kliniklere, Kliniklerden tekrar Laboratuvarlara' konulu konuşması ile bilim insanı-hekim olmaya aday tıp fakültesi öğrencilerine araştırma ve klinik deneylerin bir arada ilerlemesinin önemini aktardı. Glioblastoma tümörleri en yüksek metastaz seviyelerine sahip. Prof. Dr. Lim'in immünoterapi yöntemi hastaların immün sistemlerini kullanarak kanser hücrelerini vücudun savunma sistemi ile yok ediyor. Lim'in Anti PD1 gibi ilaçlarla yaptığı bir arada ilerleyen klinik deneyler ve araştırmalar, bilim insanı - hekimliğin önemini vurguluyor. Prof. Dr. Lim, sunumunda Glioblastoma hastaları üzerinde klinik deneyler yaparken yaşadığı zorluklardan da bahsetti ve "Kariyerinizde bazen hayır sözünü duyduğunuzda hastalarınız için denemeye devam etmeniz gerekiyor" dedi.

İstinye Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi arasında Ar-Ge alanında kurulan bu iş birliği, araştırma ve klinik deneyler anlamında çok önemli gelişim olanakları sağlıyor.