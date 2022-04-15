Prof. Dr. Şahin: Büyüme hastalığı eski fotoğraflar incelenerek tespit edilebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Şahin: Büyüme hastalığı eski fotoğraflar incelenerek tespit edilebilir

15.04.2022 13:32
Prof. Dr. Şahin: Büyüme hastalığı eski fotoğraflar incelenerek tespit edilebilir

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Şahin, vücutta büyüme hormonunun yüksek olması nedeniyle ortaya çıkan ve nadir görülen 'akromegali' hastalığının, dışarıdan gözle bakılması veya eski fotoğrafların incelenmesi sonucu hastanın yüz şeklindeki veya diğer...

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Şahin, vücutta büyüme hormonunun yüksek olması nedeniyle ortaya çıkan ve nadir görülen 'akromegali' hastalığının, dışarıdan gözle bakılması veya eski fotoğrafların incelenmesi sonucu hastanın yüz şeklindeki veya diğer organlarındaki değişikliklerden şüphe edilerek, tespit edilebileceğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin, '15 Nisan Akromegali Farkındalık Günü'nde yaptığı açıklamada, 'akromegali' hastalığının farkındalığının artması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Şahin, akromegali hastalığının, büyüme hormonunun herhangi bir sebeple vücutta yüksek olması nedeniyle ortaya çıkan hastalık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şahin, büyüme hormonunun 'hipofiz' adı verilen kiraz çekirdeği büyüklüğünde kafatasının ortasında yer alan 'yönetici' olarak bilinen endokrin bez tarafından salgılandığını belirtti. Şahin, "Akromegali belirtilere baktığımızda ilk olarak uç bölgelerdeki el ve ayaklarda büyüme olarak kendini gösterir. Burunda, dilde büyüme ve kaşların belirginleşmesi, çenenin öne doğru çıkması, dişlerin birbirinden ayrılması gibi bulgu ve belirtilerle başlar genellikle. Halsizlik, yorgunluk olabilir, cinsel fonksiyon bozuklukları meydana gelebilir. Terleme, depresyon gibi bulgu ve belirtilere yol açabilir. Bu bulgu ve belirtiler yavaş seyrettiği için kişinin kendisi veya yakınları fark edemeyebilir. Dışarıdan bir gözle bakılması veya eski fotoğrafların incelenmesi sonucunda hastanın yüz şeklindeki veya diğer organlarındaki değişikliklerden şüphe edilebilir. 36 numara olan bir ayak, 40 ya da 44 olabilir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE 1000 AKROMEGALİ HASTASI VAR'Prof. Dr. Şahin, akromegalinin sadece görünen organlarda büyümeye yol açmadığını, kalp, dalak gibi tüm organların büyümesine neden olabileceğini kaydetti. Şahin, şunları kaydetti: "Tedavi edilmezse ölümcül bir hastalıktır. Türkiye'de kayıtlı bine yakın akromegali hastası vardır. Erken tanı aldığında başarı ile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedavide ilk seçenek cerrahidir. Hastalık kür ile bile sonuçlanabilir. Eksik kaldığı durumlarda hastanın uygun olmadığı konularda medikal tedavi seçenekleri gelir. Üçüncü seçenek ise ışın tedavisidir. Erken tanı konulduğu zaman kür sağlanarak tedavi edilebilen bir hastalıktır. Akromegali ile ilgili genellikle tanıyı endokrin koyar. Diş arasında ayrılma ya da çenenin tam kapanmaması sonucu şüphelenebilirler. Plastik cerrahlar yüzdeki kabalaşma nedeniyle şüphelenebilirler. Sinirlerde sıkışma gibi bulgular olduğu zaman nörologlar bakabilir. Bu nedenle birçok branştaki doktorun ve halkın da bu konuda farkındalığının olması şarttır. Bizler de tanıyı koymak için genellikle kandaki hormon düzeylerine bakıyoruz. Aynı zamanda şeker yükleme sonrasında büyüme hormonunun baskılanıp baskılanmadığını gösteren bir testimiz var. Bu iki yöntemle genellikle tanıyı koyuyoruz."

Prof. Dr. Şahin: Büyüme hastalığı eski fotoğraflar incelenerek tespit edilebilir
YORUMLAR
500
Erken teşhis 'büyüme hastalığı' akromegalinin tedavisinde büyük önem taşıyor Erken teşhis 'büyüme hastalığı' akromegalinin tedavisinde büyük önem taşıyor ADÜ Davutlar MYO'da 'Bağımlılıklarla Mücadele Semineri' gerçekleşti ADÜ Davutlar MYO'da 'Bağımlılıklarla Mücadele Semineri' gerçekleşti

Ankara Üniversitesi, Mustafa Şahin, Tıp Fakültesi, Akromegali, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Şahin: Büyüme hastalığı eski fotoğraflar incelenerek tespit edilebilir - Son Dakika


Son Dakika
13:57 Futbol dünyasının yıldız ismi nazara geldi! Pedri sezonun kalan bölümünde oynayamayacak
13:50 HDP'den yasa teklifi: Emekli ikramiyeleri 5.000 TL'ye çıkarılsın
13:47 Camianın gönlündeki isim belli! Galatasaray'ın eski başkanları, bir adayı destekliyor!
13:44 Sınav dönemine dekan ve ile profesörün kavgası damga vurdu
13:35 Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu!
13:32 Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak" iddialarına yanıt verdi
13:23 Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
13:21 Motorine yeni bir zam! Fiyat 22 lirayı aşacak
13:13 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 14:01:55. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Şahin: Büyüme hastalığı eski fotoğraflar incelenerek tespit edilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement