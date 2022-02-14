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Rize'de evine yol olmayan hasta 700 metre mesafeden yukarıya çekildi - Son Dakika

Rize'de evine yol olmayan hasta 700 metre mesafeden yukarıya çekildi

14.02.2022 15:48

Rize'de evine yol olmayan hasta 700 metre mesafeden yukarıya çekildi Rize'de rahatsızlanan 44 yaşındaki vatandaş halatlarla 700 metre yukarıya çekildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Rize'de evine yol olmayan hasta 700 metre mesafeden yukarıya çekildi

RİZE - Rize'de rahatsızlanan 44 yaşındaki vatandaş halatlarla 700 metre yukarıya çekildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Akyamaç Köyü'nde rahatsızlanan 44 yaşındaki Hilmi Ermin isimli batandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım talebinde bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi ancak hastanın evine sadece patika yol olması nedeniyle UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri Ermin'in yatırıldığı sedyeyi halatla bağlayarak 700 metre dere yatağından yukarıya çekti. Ermin burada yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Rize'de evine yol olmayan hasta 700 metre mesafeden yukarıya çekildi
Rize'de evine yol olmayan hasta 700 metre mesafeden yukarıya çekildi
Rize'de evine yol olmayan hasta 700 metre mesafeden yukarıya çekildi

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil Çağrı, Hemşin, Rize, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Rize'de evine yol olmayan hasta 700 metre mesafeden yukarıya çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de evine yol olmayan hasta 700 metre mesafeden yukarıya çekildi - Son Dakika
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