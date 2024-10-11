Ruh Sağlığı ve Toplumun Etkisi

Sağlık

Psikiyatri Uzmanı Taktak, "Toplumsal etkiler ruh sağlığını oluşturur"

KIRŞEHİR - Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Şafak Taktak, ruh sağlığının toplum üzerinde şekillendiğini belirtti.

Toplumsal etkilerin ruh sağlığında önemli bir etken olduğuna dikkat çeken Taktak, "İnsan, ruhsal bir varlıktır. Biyolojik, ruhsal ve toplumsal bir varlığın adıdır insan. Beden ve ruh sağlığı her zaman etkileşim halindedir" dedi. Sağlıklı ruh yapısının olması için sağlıklı bir beden yapısı olmasına da dikkat çeken Taktak açıklamasında; "İnsan; biyolojik, toplumsal ve ruhsal bir varlıksa, doğumu itibariyle evrimsel gelişim basamaklarının ilkinde olan insanın var olan gizli gücüne kavuşabilmesi için de uygun yaşama sahip olması gerekiyor. Anne - baba kişinin yakın çevresi öğrenme imkanlarından faydalanması gibi süreçler toplumsal etkileşimle ruhsal bütünlüğü oluşturur" diye konuştu.

Psikiyatri Uzmanı Taktak bu konuda toplumsal bilincin de oluşması gerektiğini sözlerine ekledi.