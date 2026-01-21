Sağlık Ayaktan Başlar: İşte, Türkiye'nin öne çıkan podologları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Sağlık Ayaktan Başlar: İşte, Türkiye'nin öne çıkan podologları

Sağlık Ayaktan Başlar: İşte, Türkiye\'nin öne çıkan podologları
21.01.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Günlük yaşamın temposu içinde çoğu zaman göz ardı edilen ayak sağlığı, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en önemli unsurların başında geliyor. Türkiye'nin ilk podologlarından Elif Demir "Yanlış ayakkabı seçimi, uzun süre ayakta kalma, tırnak ve cilt problemleri gibi pek çok sorun, zamanında uzman desteği alınmadığında ciddi sağlık problemlerine dönüşebiliyor" diyor.

Ayak sağlığı söz konusu olduğunda, merkez isimlerinden ziyade hizmeti sunan podologların uzmanlığı ve deneyimi belirleyici oluyor. Bu nedenle doğru bilgiye dayalı bir araştırma yapmak önem taşıyor. Bu yazıda, Türkiye'nin en iyi podologlarını derledik…

? Podolog Elif Demir

2000'li yılların başında Acıbadem Hastanesi'nin ilk podoloğu olarak meslek hayatına başlayan Elif Demir; Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde aldığı eğitimlerle uluslararası podoloji uygulamalarını Türkiye'ye taşıyan en iyi isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Almanya, Portekiz ve İspanya'dan aldığı eğitimler alan ve Başkent Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında edindiği deneyimlerin ardından, 2017 yılında kendi ayak sağlığı merkezini kurarak çalışmalarını burada sürdüren Demir, klinik podolojiden koruyucu ayak sağlığına kadar geniş bir alanda hizmet veriyor.

Ayak sağlığının yalnızca estetik bir konu olmadığını, genel vücut sağlığını doğrudan etkilediğini vurgulayan Podolog Elif Demir, özellikle tırnak batması, nasır, mantar enfeksiyonları ve diyabetik ayak problemlerinde erken müdahalenin önemine dikkat çekiyor. Modern podoloji yaklaşımlarını yakından takip eden Elif Demir; özellikle de tırnak mantarı, tırnak batması ve nasır alanlarında uzmanlaşmıştır.

2) Avrasya Ayak Sağlığı Merkezi

2017 yılında kurulan Avrasya Ayak Sağlığı Merkezi, podoloji alanında sunduğu profesyonel hizmet anlayışıyla en iyi merkezler arasında yer alıyor. Futbol, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok tanınmış ismi ağırlayan merkez, ayak sağlığına bütüncül bir yaklaşım sunarak hem koruyucu bakım hem de tedavi odaklı uygulamalarıyla öne çıkıyor. Alanında uzman podolog kadrosu ve modern donanımıyla hizmet veren merkez, hijyen ve hasta güvenliğini öncelik olarak benimsiyor.

Ayak sağlığının yaşam kalitesi üzerindeki etkisine dikkat çeken Avrasya Ayak Sağlığı Merkezi kurucusu Elif Demir, düzenli podolojik bakımın; tırnak batması, nasır, mantar ve sporcu ayağı gibi yaygın sorunların önlenmesinde önemli rol oynadığını vurguluyor. Merkezde, her danışanın ayak yapısı ve yaşam alışkanlıkları dikkate alınarak kişiye özel uygulamalar planlanırken, doğru ayakkabı seçimi ve günlük ayak bakımı konusunda da bilgilendirme yapılıyor. Bu yaklaşım, ayak sağlığının uzun vadede korunmasını hedefleyen merkezler arasında Avrasya Ayak Sağlığı'nı öne çıkarıyor.

3) Proeva Ayak Bakım Merkezi

Podoloji alanında sunduğu profesyonel bakım hizmetleriyle öne çıkan Proeva Ayak Bakım Merkezi, ayak sağlığının korunmasına yönelik koruyucu ve uygulamaya dönük çözümleriyle dikkat çekiyor.

Merkezde; tırnak batması, nasır ve cilt kaynaklı ayak problemlerine yönelik kişiye özel değerlendirmeler yapılırken, hijyen standartları ve güncel podolojik uygulamalar ön planda tutuluyor.

4) Serpil Şirin Karaca

Podoloji alanında uzun yıllara dayanan mesleki deneyimiyle öne çıkan Serpil Şirin Karaca, ayak sağlığına yönelik uygulamalarında koruyucu bakım anlayışını merkeze alan isimler arasında yer alıyor. Tırnak batması, nasır ve cilt problemleri başta olmak üzere yaygın ayak sorunlarında kişiye özel çözümler sunan Karaca, ayak sağlığının genel vücut dengesiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor.

5) Podolog Fatma Özer

Podoloji alanında sürdürdüğü mesleki çalışmalarıyla dikkat çeken Podolog Fatma Özer, ayak sağlığının korunmasına yönelik uygulamalarında koruyucu bakım anlayışını ön planda tutan isimler arasında yer alıyor.

Tırnak batması, nasır ve cilt kaynaklı ayak problemlerine yönelik kişiye özel değerlendirmeler yapan Özer, düzenli podolojik bakımın ve doğru ayak bakım alışkanlıklarının, ilerleyen dönemde oluşabilecek daha ciddi sorunların önlenmesinde önemli rol oynadığını vurguluyor.

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Ayaktan Başlar: İşte, Türkiye'nin öne çıkan podologları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Yarın sabahtan itibaren etkili olacak Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Yarın sabahtan itibaren etkili olacak
YPG’nin Haseke’de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı YPG'nin Haseke'de katlettiği 10 sivilin cesedine ulaşıldı
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

11:50
Bomba maçlar var Şampiyonlar Ligi’nde kader günü
Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:36
ABD’nin ardından YPGPKK’ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
11:24
Arda Güler’in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 12:10:38. #7.11#
SON DAKİKA: Sağlık Ayaktan Başlar: İşte, Türkiye'nin öne çıkan podologları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.