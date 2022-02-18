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Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı Açıklaması

18.02.2022 13:55
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşlardan, sonucu Kovid-19 çıkabilecek şikayetlerini, önemsiz gibi görünse de dikkate almalarını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşlardan, sonucu Kovid-19 çıkabilecek şikayetlerini, önemsiz gibi görünse de dikkate almalarını istedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 uyarısında bulundu.

"65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın." ifadesini kullanan Bakan Koca, önemsiz gibi görünen şikayetlerin nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılmamasını istedi.

Bu durumdaki vatandaşlara test yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Koca, "Molnupiravir etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor. Zayıf bir sebebin ağır bir sonucu olabilir. Tıpkı virüsün Omicron varyantı gibi. 65 yaş üstü ve hangi yaşta olursa olsun bir bağışıklık sistemi sorunu olanlar kendilerini korumalı. Her birimiz kendimizi ve risk grubundakileri korumalıyız." değerlendirmesini yaptı.

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Fahrettin Koca, Medya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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