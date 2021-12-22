Bakan Koca: Dünya genelinde Omicron'un baskın varyant olmasını bekliyoruz - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, salgının yeni merkezinin Avrupa olduğunu belirterek, "Avrupa'da artış olduğunda bu durum yaklaşık 3-4 hafta sonra ülkemizde de görülebiliyor. Bugüne kadar önemli bir artış gözlemlenmedi. Kontrollü seyir devam ediyor. Bugün en çok konuşulan konu, Omicron varyantı. Yakın zamanda dünya genelinde Omicron'un baskın varyant olmasını bekliyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Koca, gazetecilere açıklama yaptı. Koronavirüs salgınının ikinci yılını tamamlamak üzere ve Omicron varyantının bulaşıcılığının daha yüksek olduğunu belirten Bakan Koca, şunları söyledi: