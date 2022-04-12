Sağlık Komisyonu Sözcüsü: Çin, Kovid-19 ile Mücadelede Kritik Bir Noktada - Son Dakika
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Sağlık Komisyonu Sözcüsü: Çin, Kovid-19 ile Mücadelede Kritik Bir Noktada

12.04.2022 15:50
Sağlık Komisyonu Sözcüsü: Çin, Kovid-19 ile Mücadelede Kritik Bir Noktada

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun (NHC) sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada ülke Kovid-19 ile mücadelede kritik bir dönemde olduğu için Çin'in dinamik sıfır-Kovid yaklaşımını sürdüreceğini söyledi. Düzenlediği basın toplantısında salgının hala inişli çıkışlı bir seyir izlediğini ve yayıldığını söyleyen NHC sözcüsü mi Feng, Çin ana karasında Pazartesi günü 1.251 yerel yolla […]

Sağlık Komisyonu Sözcüsü: Çin, Kovid-19 ile Mücadelede Kritik Bir Noktada

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun (NHC) sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada ülke Kovid-19 ile mücadelede kritik bir dönemde olduğu için Çin'in dinamik sıfır-Kovid yaklaşımını sürdüreceğini söyledi. Düzenlediği basın toplantısında salgının hala inişli çıkışlı bir seyir izlediğini ve yayıldığını söyleyen NHC sözcüsü mi Feng, Çin ana karasında Pazartesi günü 1.251 yerel yolla bulaşmış doğrulanmış vakanın ve 23.295 belirti göstermeyen vakanın kayıtlara geçtiğini belirtti. Mi, virüsün topluluklarda yayılmasını mümkün olan en kısa sürede durdurmak için nükleik asit testi, karantina tesislerinin inşası ve enfekte olanların tedavisi dahil olmak üzere hızlı müdahale önlemlerinin önemini vurguladı.

Mi ayrıca günlük ihtiyaçların tedarikinin güvence altına alınmasının yanı sıra halkın ilaç ve tıbbi tedavi ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösterilmesini istedi. Sözcü Mi, özellikle yaşlılar olmak üzere daha fazla insanın Kovid-19'a karşı aşılanması için tedbirlerin alınması gerektiğini de söyledi. NHC'ye göre, Pazartesi günü itibarıyla Çin ana karasında 3,3 milyardan fazla Kovid-19 aşı dozu uygulanırken, 1,24 milyardan fazla insan Kovid-19'a karşı tam olarak aşılandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Nisan, Salı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Sağlık Komisyonu Sözcüsü: Çin, Kovid-19 ile Mücadelede Kritik Bir Noktada - Son Dakika


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