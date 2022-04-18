Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'ndan "hareketi artırın" uyarısı - Son Dakika

Van Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 12-18 Nisan Dünya Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla uyarılarda bulundu.

Sünnetçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm yaş gruplarının değerlendirilmesi durumunda her iki ölümden birinin kalp damar hastalıkları kaynaklı olduğunu belirtti.

Erken ölümlerin yüzde 80'inin önlenebilir nitelikte olduğunu ifade eden Sünnetçioğlu, önlenebilir risk faktörlerinin başında sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün ve alkol kullanımı gibi sebeplerin geldiğini aktardı.

Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenilmesi, posa içeren gıdaların, sebze ve meyve tüketilmesi, tuz, şeker ve yağ miktarının azaltılması, hazır işlenmiş paketli gıdalardan durulması tavsiyesinde bulunan Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Hareket edin. Haftalık 5 defa en az 30 dakika orta yoğunlukta bir etkinlik gerçekleştirin. Eklem rahatsızlığınız yok ise merdiven kullanın. Arabaya binmek yerine yürüyün. Sigara ve alkolden uzak durun, kullanıyorsanız bırakın. Sigarayı bırakmanız hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdeki insanların sağlığı korur. Sigarayı bıraktıktan sonraki 2 yıl içerisinde kalp ve damar hastalığı riski önemli ölçüde azalır. 15 yıl içerisinde de sigara içmeyen bir kişiyle aynı düzeye gelir. Sigara dumanından korunmak kalp ve damar hastalığını önler. Sağlıklı bir yaşam için kalbinize iyi bakınız çünkü orada sevdikleriniz var."???????