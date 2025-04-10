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Sağlık

Sağlık Okuryazarlığı Projesi Başladı

Bakan Memişoğlu, 7 bin vatandaşa sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen SAHA'nın ilk dersini verdi.

10.04.2025 19:43
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Sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen SAHA'nın ilk dersi Bakan Memişoğlu'ndan

ANKARA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bireylerde sağlık okuryazarlığını artırmak ve yaşam tarzı değişikliğini teşvik etmek amacıyla başlatılan Sağlıklı Hayat Akademisi projesindeki ilk derste 81 ilden 7 bin vatandaşa eğitim verdi.

Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin birinci basamakta güçlendirilmesi ve halkın sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirilen Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılış çerçevesinde bakanlık tarafından Türkiye genelinde başlatılan Sağlıklı Hayat Akademisi projesi de başlatıldı. Bakan Memişoğlu, bireylerde sağlık okuryazarlığını artırmayı ve yaşam tarzı değişikliğini teşvik etmeyi amaçlayan SAHA'nın ilk dersini verdi. 81 ilde eş zamanlı olarak yayınlanan ilk derste Bakan Memişoğlu, 543 kurum ve merkezde oluşturulan 567 sınıfta 7 bin vatandaşla buluştu.

"Bugün Sağlıklı Hayat Akademisi'ni başlatıyoruz"

Memişoğlu, sağlıklı hayat merkezlerinde vatandaşların daha bilinçli hale gelmelerini ve bu sayede daha sağlıklı kalmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyleyerek, "Bugün SAHA dediğimiz çok önemli bir şeyi başlatıyoruz. Burada eğittiğimiz -ki bugün 7 bin kişiyi eğiteceğiz- onları da sağlık kültürünün bir parçası haline getireceğiz. Bugün eğittiğimiz ve sağlık kültürünü adapte ettiğimiz insanlar, diğer insanlara sağlığını nasıl koruyacağını anlatacak ve bilinçli hale getirecek. Toplumsal olarak buna hep beraber destek verirsek bu işi çok çabuk hallederiz. Çünkü bugün biliyoruz ki Türk toplumunun kilo, hareketsizlik, beslenme sorunu ve madde bağımlılığı sorunu büyümektedir. Onun için şimdiden bu önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı Hayat Merkezi sayısını 2025 senesinde 100'e tamamlayacağız"

Türkiye genelindeki 286 Sağlıklı Hayat Merkezinde fizyoterapistinden diyetisyene, psikoloğundan diş hekimine, aile gelişiminden çocuk gelişimine kadar birçok alanda ücretsiz hizmet verdiklerini dile getiren Memişoğlu, "Son 6 ayda 24 tane açtık, inşallah bunu 2025 senesinde 100'e tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Yiğit büyük bir kahramanlık örneği gösterdi"

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangından sağ olarak kurtulan ve arkadaşıyla beraber insanları kurtarabilmek için geri döndükleri esnada alevler arasında kalarak yaşamını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay'ı rahmetle anan Bakan Memişoğlu, "Yiğit, isminden de anlaşılabileceği gibi büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Biz sağlıkçılar kendinden çok başkasına hizmet eden, insanlığa adanmış insanlarız. Onların yardımına koşmayı, onlara empati duyarak, onların problemlerini çözme alışkanlığını edinmiş insanlarız. Yiğit'in bunu hissettiği için yangından çıktığı halde geri dönüp arkadaşıyla beraber birçok insanın hayatını kurtarması, esasında sağlıkçının hissettiği duyguları, insanlığı temsil ediyordu" diye konuştu.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ise, Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin toplam 3 bin metrekare arazi üzerine kurulduğunu, 2 bin 325 metrekare kapalı alan ve 25 personel ile bölge halkına hizmet sunacağını kaydederek, "Ülkemiz ve Başkentimiz için model olan bu önemli merkezde beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi danışmanlığı, ruh sağlığı danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı, enfeksiyon kontrol hizmetleri, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı çerçevesinde detaylı sağlık hizmetleri verilmektedir" dedi.

'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu hedefinde öncelikle vatandaşın sağlığını koruma ve geliştirmesi yönünde özelikle son 9 ayda bakanlık tarafından birçok düzenlemenin uygulamaya geçirildiğini söyleyen Kurtcebe, açılışı yapılan merkez ile birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirme yolunda önemli bir adım daha attıklarının altını çizdi.

"Hem sevinçli hem üzüntülüyüz"

Açılışa katılan Yiğit Gençbay'ın annesi Serpil Gençbay da şunları söyledi:

"Yiğit Gençbay ve Alp Mercan, Kartalkaya'daki yangında sağlam çıkmış olmalarına rağmen tekrar otele girerek birçok insanın canını kurtarmalarına vesile oldular. İkisi de kahramandı, çok cesur yürekli çocuklardı. Son nefeslerine kadar da mücadeleye devam ettiler. Kendilerini de kurtarabilirlerdi ama onlar ölmeyi tercih ettiler. Yiğit'imin adı en azından böyle bir merkezde anılıyor olacak. Gelen herkes dualar edecek. Yapamadığı belki doktorluğu, buradaki diğer meslektaşları devam ettirecek. Hem sevinçli hem üzüntülüyüz ama onun adına yakışan bir yer oldu."

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Kaynak: İHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Okuryazarlığı Projesi Başladı - Son Dakika

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