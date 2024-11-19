Sağlık-Sen Başkanı Doğan: Taleplerimize bütçe görüşmelerinde öncelik verilmesini istiyoruz

Sağlık

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık- Sen olarak taleplerimizin göz ardı edilmemesini, sorunlarına çözüm üretilmesini ve bu haklı taleplerine Sağlık Bakanlığı 2025 yılı bütçesinde öncelik verilmesini istiyoruz. Hekimin, hemşirenin, ebenin hakkı, emeği, alın teri için her platformda mücadelemizi aralıksız olarak sürdüreceğiz. Karar vericilerden beklentimiz, bu konudaki hassasiyetlerini rakamsal karşılığa da yansıtmalarıdır" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşülecek olan Sağlık Bakanlığı 2025 yılı bütçesine yönelik taleplerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan, burada yaptığı açıklamada, sağlık profesyonelinin mali, özlük ve sosyal haklarını iyileştirmek için mücadele ettiklerini söyleyerek "Sağlık Bakanlığı 2025 bütçe görüşmeleri, önümüzdeki yıl içerisinde atılacak atımları, sunulacak katkıları ve sağlık hizmetine atfedilen önemi gösterecektir. Sağlık Bakanlığı bütçesinin geçmiş yıllardaki dağılımına baktığımızda büyük çoğunluğunun tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrıldığı görülmektedir. Sağlıklı bireyler, sağlıklı toplum için koruyucu sağlık hizmetlerinin bütçedeki payı artırılmalıdır. Aile hekimi, aile sağlığı hemşiresi, ebesi güçlendirilmeli, maddi olarak desteklenmelidir. Sağlık çalışanlarımızın emeği ve katkısı, güçlü sağlık sistemimizin en değerli unsurudur. Sağlıkta en önemli kaynak, insan kaynağıdır. Bugün tüm dünyaya örnek olan, öncülük eden sağlık sistemimizin temel yapı taşı sağlık profesyonellerimizdir. Bu nedenle nitelikli sağlık hizmet sunumu için hemşire başta olmak üzere tüm sağlık branşlarında kamu personeli istihdamı sağlanmalıdır. Atama bekleyen hemşire, ebe, ATT, paramedik ve diğer sağlık profesyonellerinin sesi duyulmalı, yapılacak yeni atama ile sahanın yükü alınmalıdır. Ne kadar personel istihdam edileceği ne kadar personel gideri ayrılacağı bu bütçe görüşmelerinde belirlenecektir. Aynı zamanda, mevcut ödemelerin ve personele ayrılan bütçenin yetersizliği de hepinizin malumudur" diye konuştu.

'DÜNYA STANDARTLARI SEVİYESİNDE ARTIRILMASINI İSTİYORUZ'

Doğan, talepleri şöyle sıraladı:

"Nöbet ücretleri, günümüz ekonomik şartlarının altında kalmakta ve sağlık profesyonellerine düşük miktarlarda nöbet ücreti verilmektedir. Lisans mezunu sağlık profesyonellerinin bir saatlik nöbet ücreti 90 TL, uzman hekimin bir saatlik nöbet ücreti 144 TL, genel idare hizmetler çalışanlarının bir saatlik nöbet ücreti ise, 58 TL'dir. Dünyanın her yerinde, tüm sektörlerde, fazla mesai ücreti bir saatlik normal çalışma ücretinin üzerindeyken sağlık profesyonellerine ödenen fazla mesai ve nöbet ücretleri mesai ücretinin 3'te 1'i seviyesindedir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Biz Sağlık-Sen olarak nöbet ücretlerinin dünya standartları seviyesinde artırılmasını istiyoruz. Ayrıca, sağlık, kesintisiz 24 saat verilen bir hizmettir. Hekimimiz, hemşiremiz, paramediğimiz gece de görevinin başındadır. Gece çalışmanın insan psikolojisi, metabolizması ve sosyal yaşamına ilişkin olumsuzlukları göz önüne alınarak akşam saat 20.00'den sabah saat 06.00'ya kadar geçen süreler için ücretler yüzde 50 artırımlı ödenmelidir. Taban ödeme oranları yüzde 100 oranında artırılmalıdır. Sağlık profesyonellerinin giydiği forma, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılmalıdır. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki mağduriyet oluşturacak maddeler kaldırılmalı, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme tavan ücretleri, teşvik ve destek ödemeleri artırılmalıdır. Teşvik ek ödemeler yeniden gözden geçirilmeli, özellik arz eden birimlerin ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının teşvik ek ödemeleri yeniden gözden geçirilmeli, revize edilmelidir. Ayrıca, bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara taban ve teşvik ek ödeme verilmelidir. Temel ek ödemeyi kapsayan sabit ve taban ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması, sağlık profesyonellerinin emekli maaşlarının düşük kalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle temel ek ödeme emekliliğe yansıtılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan çalışanlar, sınavsız olarak eğitim durumlarına göre genel idare hizmetler kadrolarına atanmaları sağlanmalıdır."

'RAKAMSAL KARŞILIĞA DA YANSITILMALI'

Doğan, sağlık çalışanlarının hayati bir sorumluluğu omuzlarında taşıdıklarını belirterek "Sağlık- Sen olarak taleplerimizin göz ardı edilmemesini, sorunlarına çözüm üretilmesini ve bu haklı taleplerine bütçede öncelik verilmesini istiyoruz. Çünkü sağlık profesyonellerimiz hem ülkemizin hem de sağlık sistemimizin umududur. Hekimin, hemşirenin, ebenin hakkı, emeği, alın teri için her platformda mücadelemizi aralıksız olarak sürdüreceğiz. Toplu sözleşme masasından, kurum idari kurullarına, Kamu Personeli Danışma Kurulu'ndan diğer sosyal diyalog mekanizmalarına bütün süreçlerde sağlık personelimizin haklarını artırmak, sorunlarını çözmek, beklentilerine cevap vermek için uğraşıyoruz. Biliyoruz ki, ülkemizin bütçesi, emeğin değerini ve emekçinin hak ettiği karşılığını verecek güçtedir. Karar vericilerden beklentimiz, bu konudaki hassasiyetlerini rakamsal karşılığa da yansıtmalarıdır" dedi.