Sağlıkçılara Bütçede Öncelik Talebi

Sağlık

Sağlık-Sen Yozgat Şubesi Başkanı Gökhan Eroğlu, sağlık çalışanlarının taleplerine bütçede öncelik verilmesini beklediklerini söyledi.

Eroğlu, Yozgat Şehir Hastanesi başhekimlik girişinde yaptığı basın açıklamasında, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün Sağlık Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğünü belirtti.

Sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarına değinen Eroğlu, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlar ve güçlü sağlık altyapısıyla dünyada örnek gösterilen bir konuma ulaştığını ve önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Bu başarının arkasında büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının emeğinin olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Milletimizin sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alabilmesi için fedakar sağlık çalışanlarımız her şart ve koşulda özverili bir biçimde görevlerini ifa etmektedir. Dolayısıyla çalışanlarımızın taleplerinin göz ardı edilmemesini, sorunlarına çözüm üretilmesini ve bu haklı taleplerine bütçede öncelik verilmesini istiyoruz." dedi.