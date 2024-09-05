Nevşehir'de Emre Taşçı, Sağlıklı Hayat Merkezi ile 3 Ayda 17 Kilo Verdi - Son Dakika
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Sağlık

Nevşehir'de Emre Taşçı, Sağlıklı Hayat Merkezi ile 3 Ayda 17 Kilo Verdi

Nevşehir\'de Emre Taşçı, Sağlıklı Hayat Merkezi ile 3 Ayda 17 Kilo Verdi

Nevşehir'de yaşayan Emre Taşçı, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle 3 ayda 17 kilo vererek sağlığına kavuştu. Taşçı, özel bir diyet programı uyguladı ve düzenli yürüyüşler yaptı. Merkez, toplumun sağlıklı yaşamasını teşvik ederken, çeşitli sağlık hizmetleri sunuyor.

05.09.2024 14:49
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Nevşehir'de yaşayan Emre Taşçı, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldığı destekle 3 ayda 17 kilo verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlıklı Hayat Merkezi, toplumu sağlıklı yaşama teşvik etmek ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hizmet veriyor.

Nevşehir'de, 15 Temmuz ile Bekdik mahallelerinde bulunan iki ayrı merkezde, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele, fizyoterapi, obezite ve kanser taramalarından, kadın ve üreme sağlığına kadar çeşitli alanlarda ücretsiz hizmet sunuluyor.

Fazla kilo problemi şikayetiyle 15 Temmuz Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran Taşçı, diyetisyen Esra Kemikkıran'ın hazırladığı özel beslenme programı sayesinde 3 ayda 17 kilo vererek sağlığına kavuştu.

Taşçı, aldığı destekle kısa süreçte 108 kilogramdan 91'e düştüğünü kaydeden Taşçı, "Diyetisyenim bana özel bir diyet listesi hazırladı ve düzenli olarak kan değerlerimi kontrol etti. Diyetle birlikte her gün 45 dakika yürüyüş yaptım. Kilo vermeden önce eğilmekte, merdiven çıkmakta ve egzersiz yapmakta zorlanıyordum. Şimdi hayatım çok daha kolaylaştı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Nevşehir'de Emre Taşçı, Sağlıklı Hayat Merkezi ile 3 Ayda 17 Kilo Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Emre Taşçı, Sağlıklı Hayat Merkezi ile 3 Ayda 17 Kilo Verdi - Son Dakika
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