Sağlıklı yaşam bilinçli spor etkinlikleri başlıyor - Son Dakika
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Sağlıklı yaşam bilinçli spor etkinlikleri başlıyor

14.04.2022 10:45
Sağlıklı yaşam bilinçli spor etkinlikleri başlıyor

Kartal Belediyesi'nin her yaştan vatandaşın sporla buluşabilmesi, sağlıklı ve zinde olabilmesi için açık havada uzman eğitmenler eşliğinde düzenlediği 'Sağlıklı Yaşam ve Bilinçli Spor Etkinliği' 16 Nisan Cumartesi günü kentin 4 farklı noktasında başlıyor.

Kartal Belediyesi'nin her yaştan vatandaşın sporla buluşabilmesi, sağlıklı ve zinde olabilmesi için açık havada uzman eğitmenler eşliğinde düzenlediği 'Sağlıklı Yaşam ve Bilinçli Spor Etkinliği' 16 Nisan Cumartesi günü kentin 4 farklı noktasında başlıyor.

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 'Sporla Hayata Dokun' sloganı ile düzenlenen etkinlikler ile vatandaşlar uzman eğitmenler gözetiminde spor yaparak güne zinde başlama imkanı yakalayacak.

16 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan sabah sporu; Atalar Spor Kompleksi, Dragos Su Sporları Merkezi, Yakacık Bayram Demirkol Parkı ve Uğur Mumcu Çamlık Parkı'nda 08.00-09.00 saatleri arasında yapılacak.

Aralık ayına kadar devam edecek olan 'Sağlıklı Yaşam ve Bilinçli Spor Etkinliği', Dragos Su Sporları Merkezi ve Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda hafta sonları ile salı ve perşembe günleri; Atalar Spor Kompleksi ve Uğur Mumcu Çamlık Parkı'nda ise hafta sonları gerçekleştirilecek.


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Kartal Belediyesi, Su Sporları, Cumartesi, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Sağlıklı yaşam bilinçli spor etkinlikleri başlıyor - Son Dakika


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