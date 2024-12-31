Sahte İçki Uyarısı: Tehlikeli Belirtilere Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Sahte İçki Uyarısı: Tehlikeli Belirtilere Dikkat!

Sahte İçki Uyarısı: Tehlikeli Belirtilere Dikkat!

Prof. Dr. Tevfik Özlü, sahte içkilerin belirti ve sonuçları hakkında uyarılarda bulunarak güvenli kaynaklardan içki tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Son günlerde artan sahte içki vakalarına karşı dikkatli olmak gerektiği belirtildi.

31.12.2024 11:04  Güncelleme: 11:05
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GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bir içkinin sahte olup olmadığını içerken anlamanız mümkün değil. Bunun bir tadı, kokusu, rengi yok. Ucuza kaçan içki fiyatı sizi tedirgin etmeli. Sahte içkinin ilk belirtileri; baş ve karın ağrısı, denge ve konuşma bozukluğu, gözde kar yağma görüntüsü varmış gibi bir görüntü ile tarif edilir" dedi.

Son günlerde artan sahte içki vakalarına yönelik Türkiye genelinde denetimler sıklaşırken, uzmanlar sahte içki kaynaklı ölüm ve zehirlenmelerin önüne geçilmesi için uyarılarda bulunuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, vakaların çok tanınmış mekanlarda da insanların karşına çıkabileceğini belirtti. Sahte içkilerin kalıcı körlük, böbrek yetmezliği ve hatta ölümle bile sonuçlanabileceğine dikkati çeken Özlü, "Ülkemizde maalesef pek çok sahte alkol zehirlenmelerine rastlıyoruz. Pek çok ülkeden de bu haberler geliyor. Özellikle evde üretilen içkiler ya da imalat sırasında ucuz olması için içine metanol karıştırılan içkilerde olabiliyor. Bu zehirlenmeler, kalıcı körlük ve ölümle sonuçlanabiliyor. Çok ciddi ve ağır tablolar oluşabiliyor. Maalesef çok sayıda da vaka görüyoruz" diye konuştu.

'GÜVENLİ KAYNAK' UYARISI

Sahte içkinin gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğuna değinen Özlü, "Bir içkinin sahte olup olmadığını içerken anlamanız mümkün değil. Bunun bir tadı, kokusu, rengi yok. Çok tanınmış mekanlarda bile bu tür zehirlenme olaylarının olduğunu okuyoruz. Ucuz bir içki fiyatı sizi tedirgin etmeli. Güvenli bir kaynak olmadıktan sonra çok dikkatli olmanızı öneririm. Özellikle yılbaşı nedeniyle bu uyarıyı yapma ihtiyacı hissettim" dedi.

'FARK EDİLMESİ OLDUKÇA ZOR'

Tevfik Özlü, "Sahte alkolün ilk belirtilerini içerken anlamıyorsunuz. İçtikten sonra da belirtileri bir süre anlaşılmayabiliyor. Baş ve karın ağrısı, sarhoşluk gibi etkiler oluyor. Bunlar, normal içkinin etkisiyle bağlantılı da olduğu için çok aldırış edilmiyor. Müdahalesi de o kadar kolay değil. Acil servise geldikten sonra da teşhisinin konulması ve tedavi uygulanması o kadar kolay olamayabiliyor. Dikkatli olun ve sahte içkiden kendinizi korumaya çalışın. Sahte içkinin ilk belirtileri; baş ve karın ağrısı, denge ve konuşma bozukluğu, gözde kar yağma görüntüsü varmış gibi bir görüntü ile tarif edilir. Halüsinasyon ve böbrek yetmezliğine kadar giden etkileri var. Kişi tarafından ve çevresindekiler tarafından fark edilmesi oldukça zor" dedi.

Kaynak: DHA

Tevfik Özlü, Sahte İçki, Güvenlik, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sahte İçki Uyarısı: Tehlikeli Belirtilere Dikkat! - Son Dakika

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