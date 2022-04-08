Salmonella: Kinder Sürpriz yumurtalarındaki bakteri ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'daki bir fabrikada tespit edildi - Son Dakika
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BBC

Salmonella: Kinder Sürpriz yumurtalarındaki bakteri ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'daki bir fabrikada tespit edildi

08.04.2022 12:38
Salmonella: Kinder Sürpriz yumurtalarındaki bakteri ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'daki bir fabrikada tespit edildi

Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer ürünlerinde, Avrupa'daki 8 ayrı ülkede saptanan Salmonella bakterisine, ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikada rastlandığı belirlendi.

Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer ürünlerinde, Avrupa'daki 8 ayrı ülkede saptanan Salmonella bakterisine, ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikada rastlandığı ortaya çıktı.

Ferrero'dan yapılan açıklamaya göre, bakteri, çikolata ürünleri için hammadde içeren bir tank filtresinde tespit edildi.

Bunun üzerine içinde bakteri bulunan filtre kaldırıldı. O sırada fabrikada bulunan malzemeler ile çikolata ürünlerinin tedariki de durduruldu.

Ancak İtalya merkezli çikolata üreticisi, Avrupa'nın 8 ayrı ülkesinde çok sayıda insanın Belçika'da üretilen ürünleri yedikten sonra nasıl salmonella enfeksiyonuna yakalandığı sorusuna yanıt veremedi.

Şirket, konunun hala soruşturma aşamasında olduğunu belirtti.

Ferrero; İngiltere, Hollanda ve Belçika'nın da aralarında olduğu birçok ülkede, salmonella şüphesi içeren ürünleri geri çağırdı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Değerlendirme Kurumu'na (ECDC) göre, çoğunluğu küçük çocuklardan oluşan toplam 134 kişiye salmonella bakterisi bulaştığına ilişkin başvuru yapıldı.

Arlon'da 15 Ocak'ta saptanan bakteriye ilişkin ilk başvuru, 7 Ocak'ta İngiltere'de yapılmıştı.

Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FAVV) kontrolleri artırdı.

Ajansa göre, gıda şirketleri rutin otomatik kontroller kapsamında numune incelemesi yapmak zorunda. Ferrero, 15 Aralık'ta böyle bir iç kontrol sırasında salmonella bakterisini buldu ancak FAVV'a bu konuda bilgi vermedi.

Ferrero Sözcüsü, VTM kanalına yaptığı açıklamada,"Yetkilileri bilgilendirmedik çünkü bu bir iç sorun olarak kaldı. Ne o gün ne de beş gün öncesinden üretilen tek bir ürün depolarımızdan çıkmadı" dedi.

Şu ana kadar İngiltere'de 63, Fransa'da 20, İrlanda'da 10, Almanya'da 4, İsveç'te 4, Hollanda'da 2, Norveç ve Lüksemburg'da 1'er ve Belçika'da 26 olası enfeksiyon tespit edildi.

Şirketin Salmonella şüphesiyle raflardan topladığı ürünler şunlar:

Salmonella: Kinder Sürpriz yumurtalarındaki bakteri ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'daki bir fabrikada tespit edildi
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Son Dakika Sağlık Salmonella: Kinder Sürpriz yumurtalarındaki bakteri ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'daki bir fabrikada tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salmonella: Kinder Sürpriz yumurtalarındaki bakteri ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'daki bir fabrikada tespit edildi - Son Dakika
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